Кацпер УРБАНСКИ: «Очень рад, что на поле не выглядел дебютантом»

Полузащитник сборной Польши Кацпер Урбански прокомментировал победу над национальной командой Украины (3:1) в товарищеском матче:

«К сожалению, Милику пришлось покинуть поле на 2-й минуте. Тренер дал мне шанс, и я очень рад. Безусловно, это гордость для меня, моих родителей, для всей моей семьи.

Сыграть в футболке с орлом на груди на Национальном стадионе было моей мечтой, и она сбылась. Так держать. Теперь я не остановлюсь и попытаюсь воспользоваться всеми возможностями, которые получу.

Очень рад, что на поле не выглядел дебютантом. Когда я выхожу на поле, я стараюсь играть так, как играл в детстве: наслаждаться работой мячом, развлекаться. Это мое хобби, это моя любовь. Я стараюсь делать это с удовольствием».