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  4. Не Бущан. Кобин назвал слабейшего игрока сборной Украины в матче с Польшей
Чемпионат Европы
08 июня 2024, 12:55 |
4312
0

Не Бущан. Кобин назвал слабейшего игрока сборной Украины в матче с Польшей

Бывший защитник национальной команды раскритиковал Зубкова за неумение играть головой

08 июня 2024, 12:55 |
4312
0
Не Бущан. Кобин назвал слабейшего игрока сборной Украины в матче с Польшей
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Бывший защитник национальной сборной Украины Василий Кобин назвал самого слабого игрока «сине-желтых» в товарищеском матче против Польши (1:3):

«Не хотелось бы кого-то персонально выделять в таком свете, наделять таким не почетным званием.

Однако Реброву и тренеру, который в сборной отвечает за отработку стандартных положений, надо поговорить с Александром Зубковым. Человек вообще не умеет играть головой. Ну вот вообще, совсем не умеет. Я даже не припомню, когда такое было, чтобы Саша, играя за «Шахтер», боролся в своей штрафной или навязывал борьбу на втором этаже. Очень большой минус для игрока. Нужно тренерскому штабу с тем что-то делать. Неправильно, возможно, используют его на поле».

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товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина Евро-2024 Василий Кобин Александр Зубков
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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