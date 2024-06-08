Не Бущан. Кобин назвал слабейшего игрока сборной Украины в матче с Польшей

Бывший защитник национальной сборной Украины Василий Кобин назвал самого слабого игрока «сине-желтых» в товарищеском матче против Польши (1:3):

«Не хотелось бы кого-то персонально выделять в таком свете, наделять таким не почетным званием.

Однако Реброву и тренеру, который в сборной отвечает за отработку стандартных положений, надо поговорить с Александром Зубковым. Человек вообще не умеет играть головой. Ну вот вообще, совсем не умеет. Я даже не припомню, когда такое было, чтобы Саша, играя за «Шахтер», боролся в своей штрафной или навязывал борьбу на втором этаже. Очень большой минус для игрока. Нужно тренерскому штабу с тем что-то делать. Неправильно, возможно, используют его на поле».