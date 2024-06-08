Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Михал СКУРАСЬ: «Перед матчем мы тренировали стандарты»
Чемпионат Европы
08 июня 2024, 12:48 |
169
0

Михал СКУРАСЬ: «Перед матчем мы тренировали стандарты»

Полузащитник сборной Польши прокомментировал победу над Украиной

08 июня 2024, 12:48 |
169
0
Михал СКУРАСЬ: «Перед матчем мы тренировали стандарты»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Польши Михал Скурась прокомментировал победу над национальной командой Украины (3:1) в товарищеском матче:

«Меня мучили судороги. Но они были вызваны тем, что я получил удар по икре, и я это почувствовал позже. Тем не менее я стиснул зубы и боролся до конца. Я тоже могу радоваться этому. Матч стоил мне гораздо больше моральных сил, чем физических.

Перед матчем мы тренировали стандарты. Радуемся, что дважды забили с угловых после удачных подач. Мы хорошо забегали в штрафную и хотели пробить с навесной передачи».

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «Побеждать нужно было и Германию, и Польшу»
Экс-игрок сборной Украины назвал справедливым поражение от Польши
Василий КОБИН: «Нужно уже Реброву выпускать основу против Молдовы»
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: Meczyki
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародован рейтинг лучших нападающих 2000-х. Какое место у Шевченко?
Футбол | 08 июня 2024, 07:34 8
Обнародован рейтинг лучших нападающих 2000-х. Какое место у Шевченко?
Обнародован рейтинг лучших нападающих 2000-х. Какое место у Шевченко?

Портал GiveMeSport поделился интересным рейтингом

Стали известны составы сборных Польши и Украины на спарринг в Варшаве
Футбол | 07 июня 2024, 20:45 12
Стали известны составы сборных Польши и Украины на спарринг в Варшаве
Стали известны составы сборных Польши и Украины на спарринг в Варшаве

Товарищеский матч пройдет 7 июня в 21:45 в Варшаве, столице Польши

ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
Футбол | 07.06.2024, 22:29
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Футбол | 08.06.2024, 00:05
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Не Бущан. Кобин назвал слабейшего игрока сборной Украины в матче с Польшей
Футбол | 08.06.2024, 12:55
Не Бущан. Кобин назвал слабейшего игрока сборной Украины в матче с Польшей
Не Бущан. Кобин назвал слабейшего игрока сборной Украины в матче с Польшей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теофимо Лопес дал оценку исходу боя Усик – Фьюри
Теофимо Лопес дал оценку исходу боя Усик – Фьюри
07.06.2024, 12:54 1
Бокс
«Что происходит?». Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри
«Что происходит?». Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри
07.06.2024, 12:52 1
Бокс
Известный ресурс привел примеры, почему Усику нельзя возвращаться в крузера
Известный ресурс привел примеры, почему Усику нельзя возвращаться в крузера
07.06.2024, 16:05 1
Бокс
Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
06.06.2024, 19:25 12
Теннис
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
06.06.2024, 19:26 18
Футбол
ДОВБИК: «В Жироне думали, что украинцы – ленивые, где-то загулять, выпить»
ДОВБИК: «В Жироне думали, что украинцы – ленивые, где-то загулять, выпить»
06.06.2024, 23:52 10
Футбол
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
07.06.2024, 06:59 13
Футбол
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
07.06.2024, 13:25 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем