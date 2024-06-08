Михал СКУРАСЬ: «Перед матчем мы тренировали стандарты»

Полузащитник сборной Польши Михал Скурась прокомментировал победу над национальной командой Украины (3:1) в товарищеском матче:

«Меня мучили судороги. Но они были вызваны тем, что я получил удар по икре, и я это почувствовал позже. Тем не менее я стиснул зубы и боролся до конца. Я тоже могу радоваться этому. Матч стоил мне гораздо больше моральных сил, чем физических.

Перед матчем мы тренировали стандарты. Радуемся, что дважды забили с угловых после удачных подач. Мы хорошо забегали в штрафную и хотели пробить с навесной передачи».