Бартош САЛАМОН: «У Украины много игроков мирового уровня»

Защитник сборной Польши Бартош Саламон прокомментировал победу над национальной командой Украины (3:1) в товарищеском матче:

«Мы быстро забили гол. Затем был фрагмент матча, когда мы позволили Украине перехватить инициативу, но ничего особенного из этого не получилось. Мы держали все под контролем до счета 3:1. В этот момент Довбык показал великолепный класс, но мы оставили ему пространство, и он исполнил красивый удар. У меня сложилось впечатление, что у нас был момент усталости как команды, мы давали слишком много пространства, не были компактными, но хорошо делать ошибки в таком матче, а потом их не делать.

Украина - ценная команда, в ней много игроков мирового уровня. Перед матчем мы бы восприняли такой результат вслепую, учитывая, что это был наш первый матч за некоторое время, и многие игроки имели отпуск после завершения сезона и сейчас имели лишь несколько дней тренировок».