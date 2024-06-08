Ярослав ХОМА: «Такой состав сборной, как в Польше, мы больше не увидим»

7 июня национальная сборная Украины по футболу уступила в гостях полякам в контрольном матче – 1:3.

Бывший игрок национальной сборной Украины Ярослав Хома в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил действия подопечных Сергея Реброва во вчерашнем противостоянии в Варшаве:

– Было понятно желание руководителя украинской сборной пересмотреть как можно больше исполнителей и поэтому по сравнению со спаррингом с немцами ротация в составе была серьезной. Сергею Реброву хотелось иметь исчерпывающую информацию о возможностях подопечных. На мой взгляд, в таком старте наши уже не сыграют, слишком много вопросов так и остались без ответа.

– Настолько разочаровала своей игрой украинская сборная?

– Прежде всего, сложилось впечатление, что гости были не готовы к вспышке активности «Кадры» уже в дебюте. Ошибки при подстраховке, блокировке ударов привели к двум пропущенным мячам. И хуже всего, что речь идет, как об индивидуальных, так и коллективных просчетах.

– Многие эксперты перед началом поединка отмечали, что в Варшаве подопечные Сергея Реброва должны продемонстрировать свое умение действовать при позиционном наступлении.

– Не исключено, что те пропущенные в дебюте мячи выбили гостей из колеи и потому какого-то целостного впечатления об их игре не сложилось. Были только фрагменты, как, в частности, в эпизоде, когда Артем Довбик забивал гол престижа, однако этого было явно недостаточно, чтобы усложнить полякам жизнь. Хозяева уверенно контролировали ход событий на поле.

– Приходится констатировать, что забитый Довбыком гол, как говорится, в раздевалку, не вдохновил гостей действовать более динамично, прежде всего, в переходных фазах.

– Хорошо, что вообще обошлось без разгрома. Хозяева были готовы, что гости после перерыва будут предпринимать попытки забить еще. Поэтому и высоко прессинговали и благодаря умелому отбору отодвинули игру от своих ворот. Угрозу представляли лишь подключения защитника Александра Тымчика, но в завершающей стадии его передачам не хватало остроты. Также беспокоит, что даже оказавшись на оперативном пространстве украинцам не хватало точного последнего паса и поэтому до опасных моментов у ворот «Кадры» дело не доходило. И это несмотря на то, что во втором тайме хозяева больше играли по счету, взяв на вооружение рваный темп. Хорошо, что в нескольких эпизодах выручил наш вратарь.

– После предыдущего спарринга с немцами подопечным Сергея Реброва досталось на «орехи» за пассивность на половине поля соперника, но складывается впечатление правильных выводов после этой критики сделано не было.

– Как по мне, времени для экспериментов у Сергея Реброва уже нет. В последнем спарринге с молдаванами 11 июня в Кишиневе уже следует наигрывать тот состав, который вынесет на своих плечах весь груз борьбы на Евро-2024. И с нашими соседями, которые значительно ниже в табели о рангах надо не только побеждать, но и продемонстрировать зрелищную игру. Иначе будет трудно избежать психологической «ямы».

Ранее Сергей Ребров оценил гол игрока, который сменил украинское гражданство на польское.