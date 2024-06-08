Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярослав ХОМА: «Такой состав сборной, как в Польше, мы больше не увидим»
Чемпионат Европы
08 июня 2024, 11:47 |
1592
0

Ярослав ХОМА: «Такой состав сборной, как в Польше, мы больше не увидим»

Бывший игрок сборной – о поражении украинцев в товарищеском матче

08 июня 2024, 11:47 |
1592
0
Ярослав ХОМА: «Такой состав сборной, как в Польше, мы больше не увидим»
Ярослав Хома

7 июня национальная сборная Украины по футболу уступила в гостях полякам в контрольном матче – 1:3.

Бывший игрок национальной сборной Украины Ярослав Хома в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил действия подопечных Сергея Реброва во вчерашнем противостоянии в Варшаве:

– Было понятно желание руководителя украинской сборной пересмотреть как можно больше исполнителей и поэтому по сравнению со спаррингом с немцами ротация в составе была серьезной. Сергею Реброву хотелось иметь исчерпывающую информацию о возможностях подопечных. На мой взгляд, в таком старте наши уже не сыграют, слишком много вопросов так и остались без ответа.

– Настолько разочаровала своей игрой украинская сборная?

– Прежде всего, сложилось впечатление, что гости были не готовы к вспышке активности «Кадры» уже в дебюте. Ошибки при подстраховке, блокировке ударов привели к двум пропущенным мячам. И хуже всего, что речь идет, как об индивидуальных, так и коллективных просчетах.

– Многие эксперты перед началом поединка отмечали, что в Варшаве подопечные Сергея Реброва должны продемонстрировать свое умение действовать при позиционном наступлении.

– Не исключено, что те пропущенные в дебюте мячи выбили гостей из колеи и потому какого-то целостного впечатления об их игре не сложилось. Были только фрагменты, как, в частности, в эпизоде, когда Артем Довбик забивал гол престижа, однако этого было явно недостаточно, чтобы усложнить полякам жизнь. Хозяева уверенно контролировали ход событий на поле.

– Приходится констатировать, что забитый Довбыком гол, как говорится, в раздевалку, не вдохновил гостей действовать более динамично, прежде всего, в переходных фазах.

– Хорошо, что вообще обошлось без разгрома. Хозяева были готовы, что гости после перерыва будут предпринимать попытки забить еще. Поэтому и высоко прессинговали и благодаря умелому отбору отодвинули игру от своих ворот. Угрозу представляли лишь подключения защитника Александра Тымчика, но в завершающей стадии его передачам не хватало остроты. Также беспокоит, что даже оказавшись на оперативном пространстве украинцам не хватало точного последнего паса и поэтому до опасных моментов у ворот «Кадры» дело не доходило. И это несмотря на то, что во втором тайме хозяева больше играли по счету, взяв на вооружение рваный темп. Хорошо, что в нескольких эпизодах выручил наш вратарь.

– После предыдущего спарринга с немцами подопечным Сергея Реброва досталось на «орехи» за пассивность на половине поля соперника, но складывается впечатление правильных выводов после этой критики сделано не было.

– Как по мне, времени для экспериментов у Сергея Реброва уже нет. В последнем спарринге с молдаванами 11 июня в Кишиневе уже следует наигрывать тот состав, который вынесет на своих плечах весь груз борьбы на Евро-2024. И с нашими соседями, которые значительно ниже в табели о рангах надо не только побеждать, но и продемонстрировать зрелищную игру. Иначе будет трудно избежать психологической «ямы».

Ранее Сергей Ребров оценил гол игрока, который сменил украинское гражданство на польское.

По теме:
Михал СКУРАСЬ: «Перед матчем мы тренировали стандарты»
Бартош САЛАМОН: «У Украины много игроков мирового уровня»
Тренер Польши поделился выводами из матча против Украины
Ярослав Хома инсайд товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина Евро-2024
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер заинтересован в услугах центрального защитника Крузейро
Футбол | 08 июня 2024, 05:12 4
Шахтер заинтересован в услугах центрального защитника Крузейро
Шахтер заинтересован в услугах центрального защитника Крузейро

Летом к горнякам может присоединиться 20-летний бразилец Педрао

И подпишет Лунина? Известно, какой легендарный клуб может возглавить Зидан
Футбол | 07 июня 2024, 21:50 2
И подпишет Лунина? Известно, какой легендарный клуб может возглавить Зидан
И подпишет Лунина? Известно, какой легендарный клуб может возглавить Зидан

«Ювентус» ведет переговоры с Зинедином уже долгое время

Окончательный список Реброва: без неожиданностей
Футбол | 08.06.2024, 11:46
Окончательный список Реброва: без неожиданностей
Окончательный список Реброва: без неожиданностей
«Что происходит?». Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри
Бокс | 07.06.2024, 12:52
«Что происходит?». Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри
«Что происходит?». Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 08.06.2024, 08:06
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»
УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»
06.06.2024, 18:44 14
Бокс
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
06.06.2024, 19:26 18
Футбол
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
06.06.2024, 16:52 19
Бокс
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
08.06.2024, 00:05 53
Футбол
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
07.06.2024, 23:39 161
Футбол
Известный ресурс привел примеры, почему Усику нельзя возвращаться в крузера
Известный ресурс привел примеры, почему Усику нельзя возвращаться в крузера
07.06.2024, 16:05 1
Бокс
Ингулец приобрел автобус за 16 млн. Больше не придется ремонтировать?
Ингулец приобрел автобус за 16 млн. Больше не придется ремонтировать?
06.06.2024, 14:35 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем