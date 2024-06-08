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Чемпионат Европы
08 июня 2024, 11:37 |
369
0

Премьер-министр Польши: «Матч закончился, можно желать Украине победы»

Дональд Туск прокомментировал результат товарищеского поединка

08 июня 2024, 11:37 |
369
0
Премьер-министр Польши: «Матч закончился, можно желать Украине победы»
Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал победу своей национальной команды в товарищеском матче против сборной Украины (3:1):

«Матч завершился, поэтому можно снова желать Украине победы».

67-летний Дональд Туск занимает должность премьер-министра Польши с декабря 2023 года.

Следующий матч национальная сборная Польши проведет 10 июня, когда встретится с Турцией. После этого команду ждет групповой этап Евро-2024, где соперниками будут сборные Нидерландов, Австрии и Франции.

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Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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