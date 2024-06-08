Премьер-министр Польши: «Матч закончился, можно желать Украине победы»
Дональд Туск прокомментировал результат товарищеского поединка
Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал победу своей национальной команды в товарищеском матче против сборной Украины (3:1):
«Матч завершился, поэтому можно снова желать Украине победы».
67-летний Дональд Туск занимает должность премьер-министра Польши с декабря 2023 года.
Следующий матч национальная сборная Польши проведет 10 июня, когда встретится с Турцией. После этого команду ждет групповой этап Евро-2024, где соперниками будут сборные Нидерландов, Австрии и Франции.
Mecz się skończył🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇺🇦, więc znów możemy życzyć Ukrainie zwycięstwa.— Donald Tusk (@donaldtusk) June 7, 2024
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