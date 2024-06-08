Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы чувствуем поддержку Польши с первых часов войны»
Чемпионат Европы
08 июня 2024, 11:01 |
74
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы чувствуем поддержку Польши с первых часов войны»

Президент УАФ поблагодарил соседей за помощь

08 июня 2024, 11:01 |
74
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы чувствуем поддержку Польши с первых часов войны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поблагодарил поляков за поддержку в войне против россии:

«Хочу поблагодарить Польшу за помощь, не только в футболе. Мы чувствуем вашу поддержку с первых часов полномасштабной войны с россией и глубоко ценим все, что вы делаете для Украины. Как президент Федерации футбола Украины я лично хотел бы поблагодарить своих коллег из Польского футбольного союза, а также клубы и города, которые на некоторые матчи стали футбольными домами для украинских команд».

В товарищеском матче между Польшей и Украиной, который состоялся 7 июня, «сине-желтые» уступили со счетом 1:3.

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товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина Евро-2024 Андрей Шевченко
Дмитро Вербинський Источник: Przeglad Sportowy
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