Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы чувствуем поддержку Польши с первых часов войны»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поблагодарил поляков за поддержку в войне против россии:

«Хочу поблагодарить Польшу за помощь, не только в футболе. Мы чувствуем вашу поддержку с первых часов полномасштабной войны с россией и глубоко ценим все, что вы делаете для Украины. Как президент Федерации футбола Украины я лично хотел бы поблагодарить своих коллег из Польского футбольного союза, а также клубы и города, которые на некоторые матчи стали футбольными домами для украинских команд».

В товарищеском матче между Польшей и Украиной, который состоялся 7 июня, «сине-желтые» уступили со счетом 1:3.