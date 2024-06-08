Украина U-23 во Франции 8 июня проведет 3-й матч турнира Мориса Ревелло

В субботу, 8 июня, в 18:30 начнется матч 3-го тура международного турнира Мориса Ревелло, который проходит во Франции, между сборными Украины U-23 и Панамы U-23.

Украинцы стартовала в турнире с крупной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а затем разгромила сборную Италии U-21 (4:0).

«Сине-желтые» лидируют в группе, имея 6 очков после двух матчей. Панама U-23 на старте турнира обыграла Индонезию U-20 (4:0) и занимает второе место с тремя очками.

Турнир Мориса Ревелло. Группа B. Турнирная таблица