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Молодежные турниры
08 июня 2024, 10:30 | Обновлено 08 июня 2024, 10:33
214
0

Украина U-23 во Франции 8 июня проведет 3-й матч турнира Мориса Ревелло

Команду Руслана Ротаня ждет поединок с ровесниками из Панамы

08 июня 2024, 10:30 | Обновлено 08 июня 2024, 10:33
214
0
Украина U-23 во Франции 8 июня проведет 3-й матч турнира Мориса Ревелло
УАФ

В субботу, 8 июня, в 18:30 начнется матч 3-го тура международного турнира Мориса Ревелло, который проходит во Франции, между сборными Украины U-23 и Панамы U-23.

Украинцы стартовала в турнире с крупной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а затем разгромила сборную Италии U-21 (4:0).

«Сине-желтые» лидируют в группе, имея 6 очков после двух матчей. Панама U-23 на старте турнира обыграла Индонезию U-20 (4:0) и занимает второе место с тремя очками.

Турнир Мориса Ревелло. Группа B. Турнирная таблица

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Руслан Ротань Украина - Панама сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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