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  4. Артем ДОВБИК: «Лучше ошибаться сейчас – в товарищеских матчах»
Чемпионат Европы
08 июня 2024, 10:25 |
356
0

Артем ДОВБИК: «Лучше ошибаться сейчас – в товарищеских матчах»

Нападающий сборной Украины прокомментировал поражение от Польши

08 июня 2024, 10:25 |
356
0
Артем ДОВБИК: «Лучше ошибаться сейчас – в товарищеских матчах»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий национальной сборной Украины и каталонской «Жироны» Артем Довбик прокомментировал поражение от Польши (1:3) в товарищеском матче:

«Была тяжелая игра, сборная Польши очень хорошо играет на стандартах. Нам нужно работать над этим аспектом. Мы разберем наши ошибки и подготовимся к следующему матчу лучше. Мы хорошо контролировали мяч. Конечно, у нас были ошибки при стандартах – нужно над этим работать. Но в целом у нас были очень хорошие эпизоды, когда мы контролировали и выходили из-под прессинга. Этот матч можно занести в актив, но есть над чем работать.

Лучше ошибаться сейчас – в товарищеских матчах. Но каждый футболист старается играть на все 100%, никто не любит проигрывать. Проанализируем эту игру, подготовимся и будем выглядеть лучше в следующих матчах.

Главный вывод – работа над стандартами. Пропустили 2 или 3 мяча со стандартов, поэтому надо работать».

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товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина Евро-2024 Артем Довбик
Дмитро Вербинський Источник: MEGOGO
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