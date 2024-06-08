УАФ подписала соглашение с Ман Сити про стажировку украинских тренеров

Заботясь о квалификации тренеров и развитии детско-юношеского футбола в Украине, Украинская ассоциация футбола и Манчестер Сити (Англия) заключили соглашение об обучении и стажировке украинских тренеров в футбольной системе Манчестер Сити.

УАФ формирует команду тренеров и единомышленников (25 тренеров), поддерживающих философию УАФ, цель и задачи которой направлены на качественное воспитание юных футболистов через современные методики тренировочного процесса для вывода украинского футбола на самый высокий международный уровень через подготовку игроков высокого уровня как для клубных команд, так и и для юношеских, молодежных и сборной команды Украины.

Требования к кандидатам на стажировку в академии «Манчестер Сити» (Англия):