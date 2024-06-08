Украина. Премьер лига08 июня 2024, 05:12 | Обновлено 08 июня 2024, 05:27
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Шахтер заинтересован в услугах центрального защитника Крузейро
Летом к горнякам может присоединиться 20-летний бразилец Педрао
08 июня 2024, 05:12 | Обновлено 08 июня 2024, 05:27
393
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Донецкий «Шахтер» заинтересован в услугах Педрао, центрального защитника «Крузейро».
Клуб из Донецка следит за 20-летним бразильцем. Горняки собираются летом сделать официальное предложение летом.
Контракт Педрао с «Крузейро» действует до 30 июня 2025 года. Клубы из Португалии, Дании и Швейцарии также проявляют интерес к Педрао.
Педрао в 2024 году 4 раза был заявлен на матчи основной команды «Крузейро», но на поле ни разу не сыграл. За «Крузейро» U-20 он провел 32 поединка и забил 5 голов.
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