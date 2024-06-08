Где смотреть онлайн товарищеский матч Молдова – Украина
11 июня в 19:00 в Кишиневе пройдет товарищеский матч
11 июня в 19:00 в Кишиневе пройдет товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команда Сергея Реброва проводит последний матч перед стартом на Евро-2024, где соперниками в группе будут команды Румынии, Словакии и Бельгии.
Сине-желтые в спаррингах сыграли вничью против команды Германии (0:0) и уступила сборной Польши (1:3).
Где смотреть онлайн товарищеский матч Молдова – Украина
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
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