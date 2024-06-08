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08 июня 2024, 02:19 | Обновлено 08 июня 2024, 02:41
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0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Молдова – Украина

11 июня в 19:00 в Кишиневе пройдет товарищеский матч

08 июня 2024, 02:19 | Обновлено 08 июня 2024, 02:41
101
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Молдова – Украина

11 июня в 19:00 в Кишиневе пройдет товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва проводит последний матч перед стартом на Евро-2024, где соперниками в группе будут команды Румынии, Словакии и Бельгии.

Сине-желтые в спаррингах сыграли вничью против команды Германии (0:0) и уступила сборной Польши (1:3).

Где смотреть онлайн товарищеский матч Молдова – Украина

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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