11 июня в 19:00 в Кишиневе пройдет товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

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Команда Сергея Реброва проводит последний матч перед стартом на Евро-2024, где соперниками в группе будут команды Румынии, Словакии и Бельгии.

Сине-желтые в спаррингах сыграли вничью против команды Германии (0:0) и уступила сборной Польши (1:3).

Где смотреть онлайн товарищеский матч Молдова – Украина

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