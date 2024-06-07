Чемпионат Европы07 июня 2024, 22:41 | Обновлено 07 июня 2024, 23:33
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ВИДЕО. Довбик красиво отквитал один мяч в игре против поляков в Варшаве
Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024
07 июня 2024, 22:41 | Обновлено 07 июня 2024, 23:33
2429
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7 июня в 21:45 проходит товарищеский матч между сборными Польши и Украины. Команды играют в Варшаве на стадионе «Народовы».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Польши и Украины
На 41-й минуте Артем Довбик красиво отквитал один мяч в матче в Варшаве (1:3).
ГОЛ! 3:1. Артем Довбик, 41 мин.
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