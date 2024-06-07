ВИДЕО. Довбик красиво отквитал один мяч в игре против поляков в Варшаве

7 июня в 21:45 проходит товарищеский матч между сборными Польши и Украины. Команды играют в Варшаве на стадионе «Народовы».

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Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Польши и Украины

На 41-й минуте Артем Довбик красиво отквитал один мяч в матче в Варшаве (1:3).

ГОЛ! 3:1. Артем Довбик, 41 мин.