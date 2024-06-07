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Чемпионат Европы
07 июня 2024, 23:01 |
308
0

Польша – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

Вечером 7 июня в Варшаве проходит товарищеский матч перед Евро-2024

07 июня 2024, 23:01 |
308
0
Польша – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

7 июня в 21:45 в Варшаве проходит товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Польша – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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