Чемпионат Европы07 июня 2024, 23:01 |
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Польша – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Вечером 7 июня в Варшаве проходит товарищеский матч перед Евро-2024
07 июня 2024, 23:01 |
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7 июня в 21:45 в Варшаве проходит товарищеский матч между сборными Польши и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Польша – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
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