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Чемпионат Европы
07 июня 2024, 21:33 | Обновлено 07 июня 2024, 21:35
366
0

«Год в сборной Украины – это много». Ребров оценил свою работу

Тренер ровно год работает с национальной командой

07 июня 2024, 21:33 | Обновлено 07 июня 2024, 21:35
366
0
«Год в сборной Украины – это много». Ребров оценил свою работу
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров перед контрольным матчем с Польшей коротко оценил год своей работы в составе национальной команды.

«Я не думал о том, как изменилась сборная за год. Год – это много. Мы сыграли достаточно матчей, и ребята понимают мои условия, а я понимаю ребят. И хорошо, что мы имеем опыт совместных побед».

«Мы играем ради ВСУ, ради людей, которым сейчас очень сложно. Мы благодарны всем нашим бойцам, которые нас защищают. И все, что мы тут делаем, мы делаем для всей Украины», – сказал Ребров.

Команда под руководством тренера вышла на Евро-2024.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024
Иван Зинченко Источник: MEGOGO
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