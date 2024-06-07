«Год в сборной Украины – это много». Ребров оценил свою работу

Наставник сборной Украины Сергей Ребров перед контрольным матчем с Польшей коротко оценил год своей работы в составе национальной команды.

«Я не думал о том, как изменилась сборная за год. Год – это много. Мы сыграли достаточно матчей, и ребята понимают мои условия, а я понимаю ребят. И хорошо, что мы имеем опыт совместных побед».

«Мы играем ради ВСУ, ради людей, которым сейчас очень сложно. Мы благодарны всем нашим бойцам, которые нас защищают. И все, что мы тут делаем, мы делаем для всей Украины», – сказал Ребров.

Команда под руководством тренера вышла на Евро-2024.