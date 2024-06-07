Англия07 июня 2024, 21:10 | Обновлено 07 июня 2024, 21:11
227
0
Легенда возвращается в АПЛ. Варди продлил контракт с Лестером
Чемпион Англии снова будет играть в элите
07 июня 2024, 21:10 | Обновлено 07 июня 2024, 21:11
227
0
Клуб «Лестер» объявил о новом контракте легендарного для клуба нападающего Джейми Варди. Игрок получил договор на сезон 2024/25.
По итогам сезона Чемпионшипа «Лестер» вернулся в АПЛ, а 37-летний бомбардир снова получит возможность выступать в элите. В сезоне 2015/16 Лисы сенсационно выиграли чемпионат Англии.
Всего у Варди в составе «Лестера» 190 мячей, в том числе 24 в чемпионском сезоне.
Джейми успел провести 26 матчей в сборной Англии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 июня 2024, 18:47 0
Команда сыграет на турнире без Кубарси, Льоренте и Гарсии
Футбол | 06 июня 2024, 22:42 3
Александр имел предложения от двух украинских грандов
Бокс | 07.06.2024, 07:15
Футбол | 07.06.2024, 15:31
Футбол | 07.06.2024, 06:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.06.2024, 16:05
05.06.2024, 18:05 13
05.06.2024, 21:20 5
06.06.2024, 04:54 2
06.06.2024, 16:52 18
05.06.2024, 22:28 11
Футбол