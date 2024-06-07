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Англия
07 июня 2024, 21:10 | Обновлено 07 июня 2024, 21:11
227
0

Легенда возвращается в АПЛ. Варди продлил контракт с Лестером

Чемпион Англии снова будет играть в элите

07 июня 2024, 21:10 | Обновлено 07 июня 2024, 21:11
227
0
Легенда возвращается в АПЛ. Варди продлил контракт с Лестером
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

Клуб «Лестер» объявил о новом контракте легендарного для клуба нападающего Джейми Варди. Игрок получил договор на сезон 2024/25.

По итогам сезона Чемпионшипа «Лестер» вернулся в АПЛ, а 37-летний бомбардир снова получит возможность выступать в элите. В сезоне 2015/16 Лисы сенсационно выиграли чемпионат Англии.

Всего у Варди в составе «Лестера» 190 мячей, в том числе 24 в чемпионском сезоне.

Джейми успел провести 26 матчей в сборной Англии.

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Иван Зинченко Источник: ФК Лестер
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