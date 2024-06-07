Чемпионат Европы07 июня 2024, 20:49 | Обновлено 07 июня 2024, 20:54
732
0
Два игрока сборной Украины проведут юбилейные матчи за команду
Миколенко отыграет 40-й матч, Малиновский - 60-й
07 июня 2024, 20:49 | Обновлено 07 июня 2024, 20:54
732
0
В контрольном матче против сборной Польши в стартовом составе национальной команды Украины выйдут защитник Виталий Миколенко и хавбек Руслан Малиновский.
Для обоих это юбилейные встречи.
Миколенко с момента дебюта в 2018 году проведет 40-й матч. Для Малиновского с момента дебюта в 2015 году это будет 60-я встреча в национальной сборной.
Виталий в сборной забил 1 гол, у Руслана – 7 точных ударов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 июня 2024, 21:35 19
Александр Сваток может стать игроком киевского клуба
Теннис | 07 июня 2024, 17:56 27
Марта и Елена-Габриэла Русе из Румынии не сумели обыграть итальянскую пару в полуфинале
Футбол | 07.06.2024, 07:19
Футбол | 07.06.2024, 19:45
Бокс | 07.06.2024, 07:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.06.2024, 16:52 18
06.06.2024, 06:31
Футбол
06.06.2024, 04:54 2
07.06.2024, 06:59 13
05.06.2024, 22:40 1
Футбол
06.06.2024, 18:44 13