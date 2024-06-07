Два игрока сборной Украины проведут юбилейные матчи за команду

В контрольном матче против сборной Польши в стартовом составе национальной команды Украины выйдут защитник Виталий Миколенко и хавбек Руслан Малиновский.

Для обоих это юбилейные встречи.

Миколенко с момента дебюта в 2018 году проведет 40-й матч. Для Малиновского с момента дебюта в 2015 году это будет 60-я встреча в национальной сборной.

Виталий в сборной забил 1 гол, у Руслана – 7 точных ударов.