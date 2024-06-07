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Чемпионат Европы
07 июня 2024, 20:49 | Обновлено 07 июня 2024, 20:54
732
0

Два игрока сборной Украины проведут юбилейные матчи за команду

Миколенко отыграет 40-й матч, Малиновский - 60-й

07 июня 2024, 20:49 | Обновлено 07 июня 2024, 20:54
732
0
Два игрока сборной Украины проведут юбилейные матчи за команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В контрольном матче против сборной Польши в стартовом составе национальной команды Украины выйдут защитник Виталий Миколенко и хавбек Руслан Малиновский.

Для обоих это юбилейные встречи.

Миколенко с момента дебюта в 2018 году проведет 40-й матч. Для Малиновского с момента дебюта в 2015 году это будет 60-я встреча в национальной сборной.

Виталий в сборной забил 1 гол, у Руслана – 7 точных ударов.

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Виталий Миколенко Руслан Малиновский сборная Украины по футболу Польша - Украина Евро-2024
Иван Зинченко Источник: X (Twitter)
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