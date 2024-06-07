Сине-желтые – не фавориты. Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Польшу

7 июня в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины. Команды сыграют в Варшаве на стадионе «Народовы».

Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на поединок. Небольшими фаворитами являются хозяева, на победу которых можно поставить с коэффициентом 2.75.

Ничья расценивается в 3.40. Котировки на успех сине-желтых составляют 2.93.

Основные котировки на матч Польша – Украина