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  4. Сине-желтые – не фавориты. Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Польшу
Чемпионат Европы
07 июня 2024, 20:41 |
641
0

Сине-желтые – не фавориты. Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Польшу

Поединок состоится 7 июня в 21:45 по Киеву

07 июня 2024, 20:41 |
641
0
Сине-желтые – не фавориты. Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Польшу
УАФ

7 июня в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины. Команды сыграют в Варшаве на стадионе «Народовы».

Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на поединок. Небольшими фаворитами являются хозяева, на победу которых можно поставить с коэффициентом 2.75.

Ничья расценивается в 3.40. Котировки на успех сине-желтых составляют 2.93.

Основные котировки на матч Польша – Украина

  • Победа Польши – 2.75
  • Ничья – 3.40
  • Победа Украины – 2.93
  • Обе забьют – 1.98
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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