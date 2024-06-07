Чемпионат Европы07 июня 2024, 20:41 |
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Сине-желтые – не фавориты. Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Польшу
Поединок состоится 7 июня в 21:45 по Киеву
07 июня 2024, 20:41 |
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7 июня в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины. Команды сыграют в Варшаве на стадионе «Народовы».
Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на поединок. Небольшими фаворитами являются хозяева, на победу которых можно поставить с коэффициентом 2.75.
Ничья расценивается в 3.40. Котировки на успех сине-желтых составляют 2.93.
Основные котировки на матч Польша – Украина
- Победа Польши – 2.75
- Ничья – 3.40
- Победа Украины – 2.93
- Обе забьют – 1.98
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