Не только тренер. Игроки продолжают покидать Минай

Как стало известно Sport.ua, вслед за принадлежащим «Кривбассу» полузащитником Владиславом Семотюком и нападающим Денисом Устименко состав «Миная» покинул еще один арендованный игрок. Речь идет о 21-летнем нападающем Кирилле Попове, который играл в закарпатской команде в весенней части сезона-2023/24 на правах аренды из коваливского «Колоса». В команде Желько Любеновича он участвовал в 6 матчах, в которых до забитых мячей дело не доходило.

Закарпатский клуб ранее также покинули Дмитрий Немчанинов, Василий Вашкеба и Сергей Петько. Еще несколько футболистов – в частности, Александр Кемкин, Владислав Вакула, Артур Ременяк, Тимур Кораблин и Егор Гуничев находятся на карандашах разных клубов УПЛ.

Уже экс-наставник команды Желько Любенович перешел в «Ингулец», который будет играть в УПЛ.