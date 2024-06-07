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Украина. Премьер лига
07 июня 2024, 20:11 |
1738
1

Не только тренер. Игроки продолжают покидать Минай

Ушел Любенович, уходят и футболисты

07 июня 2024, 20:11 |
1738
1
Не только тренер. Игроки продолжают покидать Минай
ФК Динамо Киев. Кирилл Попов

Как стало известно Sport.ua, вслед за принадлежащим «Кривбассу» полузащитником Владиславом Семотюком и нападающим Денисом Устименко состав «Миная» покинул еще один арендованный игрок. Речь идет о 21-летнем нападающем Кирилле Попове, который играл в закарпатской команде в весенней части сезона-2023/24 на правах аренды из коваливского «Колоса». В команде Желько Любеновича он участвовал в 6 матчах, в которых до забитых мячей дело не доходило.

Закарпатский клуб ранее также покинули Дмитрий Немчанинов, Василий Вашкеба и Сергей Петько. Еще несколько футболистов – в частности, Александр Кемкин, Владислав Вакула, Артур Ременяк, Тимур Кораблин и Егор Гуничев находятся на карандашах разных клубов УПЛ.

Уже экс-наставник команды Желько Любенович перешел в «Ингулец», который будет играть в УПЛ.

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Минай трансферы трансферы УПЛ Желько Любенович Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Кирилл Попов инсайд
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Орендовані гравці покидають команду - яка несподіванка 
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