Выбор Реброва. Состав сборной Украины на матч против Польши

В 21:45 начнется второй из трех контрольных матчей сборной Украины в рамках подготовки к Евро-2024. Соперником будет сборная Польши, встреча пройдет в Варшаве.

Наставник Сергей Ребров определил стартовый состав. Если в матче с Германией (0:0) в воротах сыграл Анатолий Трубин, то сегодня шанс получил Георгий Бущан.

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Кроме того, в отличие от прошлой встречи, когда тренер использовал схему с тремя центральными защитниками, сейчас будет более привычный вариант с четырьмя представителями обороны.

Отметим возвращение в состав Виталия Миколенко. Левый защитник восстановился после серьезной травмы и готов выйти на поле.

Украина: 1. Бущан, 24. Тымчик, 4. Таловеров, 21. Бондарь, 16. Миколенко, 5. Сидорчук, 8. Малиновский, 20. Зубков, 7. Ярмоленко, 14. Судаков, 11. Довбик.

Запасные: 2. Ефим Конопля, 3. Сваток, 6. Степаненко, 9. Яремчук, 10. Мудрик, 12. Трубин, 13. Забарный, 15. Цыганков, 17. Зинченко, 18. Бражко, 19. Шапаренко, 22. Матвиенко, 23. Лунин, 25. Ванат, 26. Михайличенко.