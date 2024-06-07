Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ветераны на месте. Швейцария объявила заявку на Евро-2024
Чемпионат Европы
07 июня 2024, 19:28 |
286
0

Ветераны на месте. Швейцария объявила заявку на Евро-2024

В списке Зоммер, Джака, Шакири и другие опытные игроки

07 июня 2024, 19:28 |
286
0
Ветераны на месте. Швейцария объявила заявку на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин определился с окончательной заявкой на Евро-2024. В составе одной из самых возрастных команд остаются ветераны Ян Зоммер, Гранит Джака, Джердан Шакири, Стивен Цубер, Ренато Штеффен и другие.

Вратари: Зоммер (Интер), Кобел (Боруссия Д), Мвого (Лорьян).

Защитники: Родригес (Торино), Шер (Ньюкасл), Эльведи (Боруссия М), Аканджи (Манчестер Сити), Видмер (Майнц), Цезигер (Вольфсбург), Стерги (Штутгарт).

Хавбеки: Закария (Монако), Фройлер (Болонья), Джака (Байер), Шакири (Чикаго), Эбишер (Болонья), Ридер (Ренн), Сьерро (Тулуза), Яшари (Люцерн).

Форварды: Штеффен (Лугано), Окафор (Милан), Цубер (АЕК), Ндойе (Болонья), Варгас (Аугсбург), Эмболо (Монако), Амдуни (Бернли), Дуа (Лудогорец).

Команда сыграет в группе с Германией, Шотландией и Венгрией.

По теме:
Минус талант Барсы и лидер Жироны. Испания объявила заявку на Евро
Сергей КОВАЛЕЦ: «Нам на Евро нужен результат»
Владимир ШАРАН: «Польский футбол чем-то похож на наш»
сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 заявки на Евро-2024
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Теннис | 06 июня 2024, 19:25 12
Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос

Жасмин Паолини впервые в карьере буде сражаться за титул Grand Slam

Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Футбол | 06 июня 2024, 19:26 17
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира

«Манчестер Сити» заинтересовался вратарем сборной Украины

Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
Футбол | 07.06.2024, 13:25
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
Польша – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE
Футбол | 07.06.2024, 12:12
Польша – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE
Польша – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE
Германия – Греция. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 07.06.2024, 15:39
Германия – Греция. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Германия – Греция. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
05.06.2024, 18:05 13
Футбол
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
06.06.2024, 05:45 1
Бокс
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
06.06.2024, 16:05
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером
05.06.2024, 21:20 5
Футбол
Мудрик отреагировал на новость, что Челси не отпустит его на Олимпиаду 2024
Мудрик отреагировал на новость, что Челси не отпустит его на Олимпиаду 2024
05.06.2024, 22:40 1
Футбол
УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»
УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»
06.06.2024, 18:44 13
Бокс
Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу
Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу
06.06.2024, 23:40
Футбол
Ингулец приобрел автобус за 16 млн. Больше не придется ремонтировать?
Ингулец приобрел автобус за 16 млн. Больше не придется ремонтировать?
06.06.2024, 14:35 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем