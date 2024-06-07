Ветераны на месте. Швейцария объявила заявку на Евро-2024

Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин определился с окончательной заявкой на Евро-2024. В составе одной из самых возрастных команд остаются ветераны Ян Зоммер, Гранит Джака, Джердан Шакири, Стивен Цубер, Ренато Штеффен и другие.

Вратари: Зоммер (Интер), Кобел (Боруссия Д), Мвого (Лорьян).

Защитники: Родригес (Торино), Шер (Ньюкасл), Эльведи (Боруссия М), Аканджи (Манчестер Сити), Видмер (Майнц), Цезигер (Вольфсбург), Стерги (Штутгарт).

Хавбеки: Закария (Монако), Фройлер (Болонья), Джака (Байер), Шакири (Чикаго), Эбишер (Болонья), Ридер (Ренн), Сьерро (Тулуза), Яшари (Люцерн).

Форварды: Штеффен (Лугано), Окафор (Милан), Цубер (АЕК), Ндойе (Болонья), Варгас (Аугсбург), Эмболо (Монако), Амдуни (Бернли), Дуа (Лудогорец).

Команда сыграет в группе с Германией, Шотландией и Венгрией.