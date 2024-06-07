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  4. ФОТО. Сборная Украины прогулялась по Варшаве перед матчем с Польшей
Чемпионат Европы
07 июня 2024, 18:55 |
1237
0

ФОТО. Сборная Украины прогулялась по Варшаве перед матчем с Польшей

Украинцы совершили получасовую прогулку по Саксонскому саду

07 июня 2024, 18:55 |
1237
0
ФОТО. Сборная Украины прогулялась по Варшаве перед матчем с Польшей
УАФ. Яремчук, Зинченко, Зубков

В пятницу, 7 июня, состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

В первой половине дня сборная Украины совершила получасовую прогулку по живописному Саксонскому саду Варшавы.

На сегодняшнем матче ожидается более 43 тысяч болельщиков, среди которых 2 300 составляют сторонники сборной Украины.

Начало матча – в 21:45 по Киеву.

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Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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