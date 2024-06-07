Чемпионат Европы07 июня 2024, 18:55 |
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ФОТО. Сборная Украины прогулялась по Варшаве перед матчем с Польшей
Украинцы совершили получасовую прогулку по Саксонскому саду
07 июня 2024, 18:55 |
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В пятницу, 7 июня, состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины.
В первой половине дня сборная Украины совершила получасовую прогулку по живописному Саксонскому саду Варшавы.
На сегодняшнем матче ожидается более 43 тысяч болельщиков, среди которых 2 300 составляют сторонники сборной Украины.
Начало матча – в 21:45 по Киеву.
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