ФОТО. Сборная Украины прогулялась по Варшаве перед матчем с Польшей

В пятницу, 7 июня, состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

В первой половине дня сборная Украины совершила получасовую прогулку по живописному Саксонскому саду Варшавы.

На сегодняшнем матче ожидается более 43 тысяч болельщиков, среди которых 2 300 составляют сторонники сборной Украины.

Начало матча – в 21:45 по Киеву.