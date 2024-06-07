Минус талант Барсы и лидер Жироны. Испания объявила заявку на Евро

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте определился с окончательной заявкой на Евро-2024, вычеркнув из списка трех игроков.

В заявку из 26 футболистов не попали Пау Кубарси (Барселона), Маркос Льоренте (Атлетико) и Алейш Гарсия (Жирона).

Вратари: Унаи Симон (Атлетик), Давид Райя (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосьедад).

Защитники: Хесус Навас (Севилья), Дани Карвахаль (Реал Мадрид), Эмерик Ляпорт (Аль-Наср), Начо (Реал Мадрид), Робен Ле Норман (Реал Сосьедад), Марк Кукурелья (Челси), Алекс Гримальдо (Байер), Даниэль Вивиан (Атлетик).

Полузащитники: Родри (Манчестер Сити), Фабиан Руис (ПСЖ), Микель Мерино (Реал Сосьедад), Педри (Барселона), Мартин Субименди (Реал Сосьедад), Алекс Баена (Вильярреал), Фермин Лопес (Барселона).

Нападающие: Альваро Мората (Атлетико), Ферран Торрес (Барселона), Дани Ольмо (РБ Лейпциг), Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад), Нико Уильямс (Атлетик), Хоселу (Реал Мадрид), Ламин Ямал (Барселона), Айосе Перес (Бетис).

На групповом этапе команда сыграет против Хорватии, Италии и Албании.