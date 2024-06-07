Экс-игрок сборной Украины: «Мудрик – ментально сильный. Выдержал такой хейт

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко отметил тот факт, что хавбек «Челси» Михаил Мудрик не сломался психологически после непростого сезона лондонской команды.

«Чтобы выдержать столько хейта, сколько лили на Мудрика, нужно быть ментально устойчивым. У него правильная психология, а это очень важно в современном футболе. Я считаю, что Михаил найдет свою волну, как в серфинге, и приплывет к своей лучшей игре. Будем откровенны, «Челси» вообще не играл в привлекательный футбол. Мудрик попал в команду, которая находится в процессе перестройки. Если ты переходишь в такой клуб, нужно быть сильным физически и морально».

«Возможно, этот шаг был для него слишком быстрым, но есть то, что есть. Он однозначно перерос чемпионат Украины, поэтому ему нужно было подниматься повыше. Я думаю, что следующий сезон будет ключевым для него и «Челси», а Евро – отличный повод зажечь. Желаю ему успехов», – сказал Левченко.