Украинцев увлекла ностальгическая игра

В подготовке к главному футбольному чемпионату года криптовалютная биржа WhiteBIT анонсировала масштабную акцию по поддержке национальной сборной Украины по футболу. Как официальный криптопартнер команды WhiteBIT предоставляет возможность всем украинцам болеть за сине-желтых, собирая футбольные коллекционные карточки с игроками, и выигрывать за это призы. Карточки можно купить исключительно в супермаркетах сети АТБ.

Ощущение единства с любимой командой – неотъемлемый элемент культуры футбольных болельщиков. Так, одним из атрибутов настоящего футбольного фана стала традиция коллекционирования карт команд и клубов, начало которой приходится на конец 19 века.

Современная эра коллекционирования ассоциируется с футбольными карточками Panini, появившимися в 1961 году в Италии и ознаменовавшими настоящую революцию в мире коллекционирования.

Идея была проста, но гениальна: поклонники футбола могли покупать сашеты с наклейками, которые потом нужно было вклеивать в специальные альбомы. Цель заключалась в том, чтобы собрать всех игроков определенной лиги или турнира, а те, которые не удавалось найти в сашетах, можно было обменять с другими коллекционерами. Так, карточки стали не только увлечением, но и культурным феноменом, объединяющим разные поколения.

Так, накануне важного чемпионата, WhiteBIT чествует традицию и дает возможность собрать свою коллекцию с игроками сборной Украины по футболу. Акция стартовала 5 июня.

Полная коллекция состоит из 28 карточек, разделенных на три категории:

Обычные карты:

Алексей Гуцуляк, Александр Караваев, Максим Таловеров, Сергей Сидорчук, Богдан Михайличенко, Денис Попов, Владимир Бражко, Александр Тимчик, Роман Яремчук Ефим Конопля, Александр Зубков, Александр Пихаленок, Валерий Бондарь, Николай Шапаренко, Даниил Сикан, Георгий Бущан, Владислав Ванат

Легендарные карты:

Руслан Малиновский, Андрей Лунин, Николай Матвиенко, Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Илья Забарный

Эпические карты:

Артем Довбык, Михаил Мудрик, Александр Зинченко

Участники акции могут получить три вида бонусов:

«Коллекционера», собрав полную коллекцию из 28 карточек с футболистами сборной Украины. Все участники, которые соберут и активируют полную коллекцию карт, разделят призовой фонд до 250 000 USDT. Tether (USDT) – это цифровая валюта, стейблкоин, стоимость которого привязана к стоимости доллара плюс-минус 1:1.

«Мастера Удачи», собрав наибольший объем Удачи путем активации карт одних и тех же игроков, или топая по Удачи игрока в Игровом веб-приложении. 28 участников, имеющих игрока с наибольшим количеством Удачи, смогут получить по 1000 USDT каждый.

Мгновенный бонус, приобретя Эпический сашет (набор из трех карт) стоимостью 25 гривен, содержащий не только Эпическую и Обычную или Легендарную карту, но и карточку с WhiteBIT-бонусом — 0,5 USDT на Основной баланс пользователя на WhiteBIT. Чтобы активировать бонус, необходимо зарегистрироваться и подтвердить личность на бирже WhiteBIT.

Более подробную информацию об условиях акции и бонусах можно узнать по ссылке. Узнавать последние новости, общаться с единомышленниками и делиться впечатлениями от участия в акции можно в официальных комьюнити в Telegram и Keet. Keet является одноранговым приложением нового поколения, которое позволяет обмениваться только зашифрованными данными без посредников, третьих сторон или серверов.

Независимо от результатов чемпионат обещает стать незабываемым футбольным праздником, объединяя миллионы фанатов вокруг самой популярной игры в мире.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 520+ торговых пар, 270+ активов и 10 государственных валют. Компания сотрудничает с Национальным университетом Киево-Могилянская академия, МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов Барселона и Трабзонспор, Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.