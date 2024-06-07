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Чемпионат Европы
07 июня 2024, 17:11 | Обновлено 07 июня 2024, 17:27
1885
0

Артем ДОВБИК: В УЕФА сказали, что в игре с Италией был пенальти на Мудрике

Розетти недавно проводил инструктаж перед Евро

07 июня 2024, 17:11 | Обновлено 07 июня 2024, 17:27
1885
0
Артем ДОВБИК: В УЕФА сказали, что в игре с Италией был пенальти на Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Украины Артем Довбик рассказал, что во время недавнего разговора команды с представителем судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти поднимался вопрос о нарушении на Михаиле Мудрике в решающем матче отбора группы Евро-2024 между Италией и Украиной.

«Был на днях разговор с представителем судейства от УЕФА по поводу работы арбитров на Евро. Миша Мудрик и Александр Зинченко взяли его, так сказать, в оборот по этому моменту с пенальти в матче с Италией. И он подтвердил, что это был пенальти».

«Отметил, что это сложный эпизод, однако Розетти сказал, что это, скорее всего, был пенальти. Итальянец сказал? Да», — сказал Довбик.

Арбитр в матче не поставил пенальти, а Украина упустила возможность прямого выхода на Евро.

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сборная Украины по футболу Артем Довбик Михаил Мудрик Роберто Розетти УЕФА
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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