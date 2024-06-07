Артем ДОВБИК: В УЕФА сказали, что в игре с Италией был пенальти на Мудрике

Форвард сборной Украины Артем Довбик рассказал, что во время недавнего разговора команды с представителем судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти поднимался вопрос о нарушении на Михаиле Мудрике в решающем матче отбора группы Евро-2024 между Италией и Украиной.

«Был на днях разговор с представителем судейства от УЕФА по поводу работы арбитров на Евро. Миша Мудрик и Александр Зинченко взяли его, так сказать, в оборот по этому моменту с пенальти в матче с Италией. И он подтвердил, что это был пенальти».

«Отметил, что это сложный эпизод, однако Розетти сказал, что это, скорее всего, был пенальти. Итальянец сказал? Да», — сказал Довбик.

Арбитр в матче не поставил пенальти, а Украина упустила возможность прямого выхода на Евро.