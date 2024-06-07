Сергей КОВАЛЕЦ: «Нам на Евро нужен результат»
Известный украинский тренер поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной Украины
Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной Украины против национальной команды Польши:
«Этот контрольный поединок – один из этапов подготовки украинской сборной к чемпионату Европы, который стартует в Германии ровно через неделю. У нашей национальной команды будут варианты ротации состава, чтобы возможность сыграть получили все футболисты. Собственно, и сам главный тренер Украины Сергей Ребров сказал об этом. Во встрече с поляками изменится схема игры. Если в предыдущем матче с Германией мы играли по схеме 1-3-4-3 в атаке, то в защите 1-5-4-1.
Я считаю, что чем больше тактических вариаций есть в ассортименте команды, тем лучше. То есть в любом случае, в зависимости от результата можно перестроиться. Ведь чемпионат Европы – это результат. А нам на этом престижном континентальном турнире именно он и нужен. Это для нас очень важный турнир, за удачное выступление в котором в это трудное для государства время будет болеть вся страна. Если говорить непосредственно о матче с Польшей, то как я уже сказал, в этой игре со стороны украинской команды будет другое тактическое построение, чем было в поединке с немцами. Польскую сборную в определенной степени можно сравнить по силе с двумя такими соперниками Украины по группе, как Румыния и Словакия. В этом плане встреча с поляками будет хорошим спаррингом для нас. В нем можно моделировать тактические моменты, переходные фазы и по применению прессинга и тому подобное. Считаю, что сегодняшняя игра будет достаточно активной и интересной. Надеюсь, она не разочарует болельщиков».
Матч Польша – Украина состоится 7 июня в 21:45 по киевскому времени.
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