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  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Нам на Евро нужен результат»
Чемпионат Европы
07 июня 2024, 17:07 |
197
0

Сергей КОВАЛЕЦ: «Нам на Евро нужен результат»

Известный украинский тренер поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной Украины

07 июня 2024, 17:07 |
197
0
Сергей КОВАЛЕЦ: «Нам на Евро нужен результат»
Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной Украины против национальной команды Польши:

«Этот контрольный поединок – один из этапов подготовки украинской сборной к чемпионату Европы, который стартует в Германии ровно через неделю. У нашей национальной команды будут варианты ротации состава, чтобы возможность сыграть получили все футболисты. Собственно, и сам главный тренер Украины Сергей Ребров сказал об этом. Во встрече с поляками изменится схема игры. Если в предыдущем матче с Германией мы играли по схеме 1-3-4-3 в атаке, то в защите 1-5-4-1.

Я считаю, что чем больше тактических вариаций есть в ассортименте команды, тем лучше. То есть в любом случае, в зависимости от результата можно перестроиться. Ведь чемпионат Европы – это результат. А нам на этом престижном континентальном турнире именно он и нужен. Это для нас очень важный турнир, за удачное выступление в котором в это трудное для государства время будет болеть вся страна. Если говорить непосредственно о матче с Польшей, то как я уже сказал, в этой игре со стороны украинской команды будет другое тактическое построение, чем было в поединке с немцами. Польскую сборную в определенной степени можно сравнить по силе с двумя такими соперниками Украины по группе, как Румыния и Словакия. В этом плане встреча с поляками будет хорошим спаррингом для нас. В нем можно моделировать тактические моменты, переходные фазы и по применению прессинга и тому подобное. Считаю, что сегодняшняя игра будет достаточно активной и интересной. Надеюсь, она не разочарует болельщиков».

Матч Польша – Украина состоится 7 июня в 21:45 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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