Скандальный нападающий МЮ может стать одноклубником украинца

Лиссабонская «Бенфика», за которую выступает украинский вратарь Анатолий Трубин, интересуется английским нападающим «Манчестер Юнайтед» Мейсоном Гринвудом, сообщает издание Record.

По информации источника, спортивный директор клуба уже встретился с 22-летним футболистом и его отцом, чтобы показать желание «орлов» к сотрудничеству с игроком.

Напомним, в сезоне 2023/24 на правах аренды Мейсон выступал за «Хетафе». К лету 2023 года игрок больше года находился под следствием по делу об изнасиловании собственной девушки.

В этой кампании Мейсон Гринвуд провел 36 матчей за «Хетафе», отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мейсон Гринвуд может стать игроком «Ювентуса».