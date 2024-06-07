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07 июня 2024, 16:10 |
64
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

07 июня 2024, 16:10 |
64
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июня
УАФ

В субботу, 7 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Англия – Исландия

Ggbet1.13 – 8.80 – 20.00

21:45 Германия – Греция

Ggbet 1.28 – 5.80 – 10.50

21:45 Польша – Украина

Ggbet 2.66 – 3.05 – 2.85

КИБЕРСПОРТ

16:00 BBTeam – Астралис

Ggbet 3.56 – 1.31

19:00 NIP – Fnatic

Ggbet 2.21 – 1.70

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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