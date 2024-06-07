Другие новости07 июня 2024, 16:10 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
07 июня 2024, 16:10 |
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В субботу, 7 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:45 Англия – Исландия
21:45 Германия – Греция
21:45 Польша – Украина
КИБЕРСПОРТ
16:00 BBTeam – Астралис
19:00 NIP – Fnatic
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