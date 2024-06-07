СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июня

В субботу, 7 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ



21:45 Англия – Исландия

1.13 – 8.80 – 20.00

21:45 Германия – Греция

1.28 – 5.80 – 10.50

21:45 Польша – Украина

2.66 – 3.05 – 2.85

КИБЕРСПОРТ

16:00 BBTeam – Астралис

3.56 – 1.31

19:00 NIP – Fnatic

2.21 – 1.70