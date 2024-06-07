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  4. Йожеф САБО: «Лобановский сам себя уничтожил»
Украина. Премьер лига
07 июня 2024, 16:12 |
1852
1

Йожеф САБО: «Лобановский сам себя уничтожил»

Бывший тренер сборной Украины рассказал о причинах смерти Метра

07 июня 2024, 16:12 |
1852
1
Йожеф САБО: «Лобановский сам себя уничтожил»
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о причинах смерти легенды украинского футбола Валерия Лобановского:

«Он сам себя уничтожил. Он уничтожил себя тем, что все же он там в Кувейте, или где он там был, пил. Каждый день пил, пил, пил, пил. Набрал массу. Он когда приехал, я увидел его и говорю: «Ты что, Валера!?». И это он уже здесь похудел прилично, уже выглядел нормально. Не надо было лететь в Кувейт, но что сейчас можем говорить.

Великий был человек. Я считаю, что второго такого тренера не знаю. Он все высчитывал, все помнил, как, что, чего. А какой он был психолог! Мне еще когда-то говорили, что я повторяю за ним. Нет, так как говорил Лобановский, я не могу».

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Йожеф Сабо Валерий Лобановский смерть Динамо Киев алкоголь lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Гордон
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Вишенька-черешенька
27 января 2021
Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о своей работе с Валерием Лобановским.
... – Вот говорят, Лобановский пил.  Да никогда он не пил так, чтобы быть в
каком-то состоянии.  Ну выпил он свои 100–150 грамм коньяка в самолете.  Что, он пьяный когда-то был?   Никогда...  Ну любил человек расслабиться.  А
как ему напряжение снимать? ...
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