Йожеф САБО: «Лобановский сам себя уничтожил»

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о причинах смерти легенды украинского футбола Валерия Лобановского:

«Он сам себя уничтожил. Он уничтожил себя тем, что все же он там в Кувейте, или где он там был, пил. Каждый день пил, пил, пил, пил. Набрал массу. Он когда приехал, я увидел его и говорю: «Ты что, Валера!?». И это он уже здесь похудел прилично, уже выглядел нормально. Не надо было лететь в Кувейт, но что сейчас можем говорить.

Великий был человек. Я считаю, что второго такого тренера не знаю. Он все высчитывал, все помнил, как, что, чего. А какой он был психолог! Мне еще когда-то говорили, что я повторяю за ним. Нет, так как говорил Лобановский, я не могу».