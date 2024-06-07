Источник: Днепр-1 интересуется полузащитником Вереса
Дмитрий Клец имеет предложения еще от 3 клубов из Украины.
Украинский полузащитник ровенского «Вереса» Дмитрий Клец может покинуть клуб, сообщает журналист Дмитрий Венков.
По информации источника, 28-летний футболист получил предложение о продлении контракта с «красно-черными», но пока не принял его.
С агентами игрока связывались представители харьковского «Металлиста 1925», «Днепра-1», «Александрии» и одесского «Черноморца».
В сезоне УПЛ 2023/24 Дмитрий Клец провел 9 матчей, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.
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