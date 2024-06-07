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Украина. Премьер лига
07 июня 2024, 15:39 | Обновлено 07 июня 2024, 16:38
995
3

Источник: Днепр-1 интересуется полузащитником Вереса

Дмитрий Клец имеет предложения еще от 3 клубов из Украины.

07 июня 2024, 15:39 | Обновлено 07 июня 2024, 16:38
995
3
Источник: Днепр-1 интересуется полузащитником Вереса
НК Верес. Дмитрий Клец

Украинский полузащитник ровенского «Вереса» Дмитрий Клец может покинуть клуб, сообщает журналист Дмитрий Венков.

По информации источника, 28-летний футболист получил предложение о продлении контракта с «красно-черными», но пока не принял его.

С агентами игрока связывались представители харьковского «Металлиста 1925», «Днепра-1», «Александрии» и одесского «Черноморца».

В сезоне УПЛ 2023/24 Дмитрий Клец провел 9 матчей, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.

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Дмитрий Клёц Днепр-1 Верес Ровно Металлист 1925 Александрия Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины свободный агент продление контракта
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Boodya
А не 28 йому?
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0
Gargantua
а чего он 30-летний?
1996 года рождения
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0
Alexander Киев
За рівнем гри, ще зовсім трішки і Дніпро-1 стане дійсно Вересом.
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0
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