Источник: Днепр-1 интересуется полузащитником Вереса

Украинский полузащитник ровенского «Вереса» Дмитрий Клец может покинуть клуб, сообщает журналист Дмитрий Венков.

По информации источника, 28-летний футболист получил предложение о продлении контракта с «красно-черными», но пока не принял его.

С агентами игрока связывались представители харьковского «Металлиста 1925», «Днепра-1», «Александрии» и одесского «Черноморца».

В сезоне УПЛ 2023/24 Дмитрий Клец провел 9 матчей, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.