Месси назвал лучшие на сегодня команды мира. Отметил и тренера

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси назвал сразу две команды лучшими в мире на данный момент.

«Лучшая команда – это «Реал», потому что они действующие победители Лиги чемпионов. И в предыдущие годы они тоже были лучшими, как и «Манчестер Сити», который выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Если говорить с точки зрения результатов – это «Реал». Если говорить по игре, то лично мне нравится «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы.

Думаю, что любая команда, которую тренирует Гвардиола, является особенной из-за того, какой он тренер, как он тренирует, как он работает, какой футбол прививает подопечным.

Поэтому по уровню футбола лучшая команда – это «Манчестер Сити», по результатам – «Реал», – заявил Месси, который, как известно, защищает цвета американского клуба «Интер Майами».