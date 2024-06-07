Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КВАРЦЯНЫЙ: «Даже играя дома, Польша может действовать вторым номером»
Чемпионат Европы
07 июня 2024, 13:27 | Обновлено 07 июня 2024, 13:41
76
0

КВАРЦЯНЫЙ: «Даже играя дома, Польша может действовать вторым номером»

Известный украинский тренер дал прогноз на товарищеский матч сборной Украины

07 июня 2024, 13:27 | Обновлено 07 июня 2024, 13:41
76
0
КВАРЦЯНЫЙ: «Даже играя дома, Польша может действовать вторым номером»
УАФ

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный дал прогноз на товарищеский матч сборной Украины против национальной команды Польши.

– Сколько я ни смотрел игры Польши, то у них вечно есть проблемы в обороне. Много сумбура в защитных действиях. Вроде и персонально их защитники по игрокам действуют хорошо, но постоянно какой-то у них бардак: рикошеты, срезки, мяч выбивают абы куда. И вот этим и должны воспользоваться наши игроки. Знаете, почему-то думаю, что даже играя дома, Польша может действовать вторым номером, несмотря на сумасшедшее давление от их фанов.

– Между тем, Польша почти стала вторым домом и для нашей сборной, которая два матча отбора играла во Вроцлаве.

– Так-то оно так, но играть будем в Варшаве, на «Народовом» трибуны которого, уверен, будут полными, все фаны будут в красно-белых цветах и будут гнать свою команду вперед. Давление будет приличное. Будет немало и наших, может, и украинцы немножко покричат.

– Прогноз на игру от Виталия Кварцяного.

– Думаю, будет ничья, но не безголевая. Скорее всего, 1:1.

Матч Польша – Украина состоится 7 июня в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Стадионы Евро-2024 и все, что о них нужно знать накануне старта турнира
Польша осталась без 8 игроков на матч с Украиной
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Левандовски уже давно не тот»
товарищеские матчи Виталий Кварцяный сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион мира бросил вызов Усику. Александра это может заинтересовать
Бокс | 07 июня 2024, 07:15 5
Чемпион мира бросил вызов Усику. Александра это может заинтересовать
Чемпион мира бросил вызов Усику. Александра это может заинтересовать

Джей Опетая хотел бы провести бой с украинцем

ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Польши
Футбол | 07 июня 2024, 11:04 1
ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Польши
ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Польши

Кадра также определилась с комплектом на товарищеский матч

Ингулец приобрел автобус за 16 млн. Больше не придется ремонтировать?
Футбол | 06.06.2024, 14:35
Ингулец приобрел автобус за 16 млн. Больше не придется ремонтировать?
Ингулец приобрел автобус за 16 млн. Больше не придется ремонтировать?
Топ-10 событий УПЛ завершившегося сезона
Футбол | 07.06.2024, 09:16
Топ-10 событий УПЛ завершившегося сезона
Топ-10 событий УПЛ завершившегося сезона
Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Теннис | 06.06.2024, 19:25
Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
06.06.2024, 06:31
Бокс
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
05.06.2024, 18:05 13
Футбол
Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко
Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко
05.06.2024, 10:31 12
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
05.06.2024, 14:05 5
Футбол
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
06.06.2024, 05:45 1
Бокс
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
06.06.2024, 16:52 15
Бокс
Обнародован рейтинг лучших вратарей сезона от ESPN
Обнародован рейтинг лучших вратарей сезона от ESPN
05.06.2024, 11:05
Футбол
УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»
УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»
06.06.2024, 18:44 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем