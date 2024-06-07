КВАРЦЯНЫЙ: «Даже играя дома, Польша может действовать вторым номером»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный дал прогноз на товарищеский матч сборной Украины против национальной команды Польши.

– Сколько я ни смотрел игры Польши, то у них вечно есть проблемы в обороне. Много сумбура в защитных действиях. Вроде и персонально их защитники по игрокам действуют хорошо, но постоянно какой-то у них бардак: рикошеты, срезки, мяч выбивают абы куда. И вот этим и должны воспользоваться наши игроки. Знаете, почему-то думаю, что даже играя дома, Польша может действовать вторым номером, несмотря на сумасшедшее давление от их фанов.

– Между тем, Польша почти стала вторым домом и для нашей сборной, которая два матча отбора играла во Вроцлаве.

– Так-то оно так, но играть будем в Варшаве, на «Народовом» трибуны которого, уверен, будут полными, все фаны будут в красно-белых цветах и будут гнать свою команду вперед. Давление будет приличное. Будет немало и наших, может, и украинцы немножко покричат.

– Прогноз на игру от Виталия Кварцяного.

– Думаю, будет ничья, но не безголевая. Скорее всего, 1:1.

Матч Польша – Украина состоится 7 июня в 21:45 по киевскому времени.