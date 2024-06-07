КВАРЦЯНЫЙ: «Даже играя дома, Польша может действовать вторым номером»
Известный украинский тренер дал прогноз на товарищеский матч сборной Украины
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный дал прогноз на товарищеский матч сборной Украины против национальной команды Польши.
– Сколько я ни смотрел игры Польши, то у них вечно есть проблемы в обороне. Много сумбура в защитных действиях. Вроде и персонально их защитники по игрокам действуют хорошо, но постоянно какой-то у них бардак: рикошеты, срезки, мяч выбивают абы куда. И вот этим и должны воспользоваться наши игроки. Знаете, почему-то думаю, что даже играя дома, Польша может действовать вторым номером, несмотря на сумасшедшее давление от их фанов.
– Между тем, Польша почти стала вторым домом и для нашей сборной, которая два матча отбора играла во Вроцлаве.
– Так-то оно так, но играть будем в Варшаве, на «Народовом» трибуны которого, уверен, будут полными, все фаны будут в красно-белых цветах и будут гнать свою команду вперед. Давление будет приличное. Будет немало и наших, может, и украинцы немножко покричат.
– Прогноз на игру от Виталия Кварцяного.
– Думаю, будет ничья, но не безголевая. Скорее всего, 1:1.
Матч Польша – Украина состоится 7 июня в 21:45 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джей Опетая хотел бы провести бой с украинцем
Кадра также определилась с комплектом на товарищеский матч