В сезоне-2023/24 лучше всех выступил на своем поле Шахтер
Горняки обошли «Динамо» по результатам личных встреч
Третий год подряд лучших показателей на своем поле в рекордный 16-й раз в истории добился «Шахтер». В родных стенах горняки одержали 12 побед при одной ничьей (0:0 с «Полесьем») и двух поражениях (1:2 с «Ворсклой» и 1:3 с «Днепром-1»), заработав 37 очков (82,2%). Столько же баллов набрало дома и «Динамо», 15 раз ранее побеждавшее в этой номинации. Но по результатам личных встреч пальма первенства досталась именно оранжево-черным. Замкнул тройку лучших хозяев «Кривбасс» – 30.
Дома более 50 процентов очков, помимо этих трех команд, набрали также «Полесье», «Днепр-1» и «Рух». Хуже всех в родных стенах выступили «Колос», «Минай», «Ворскла» и «Оболонь», добывшие по 15 баллов. При этом «пивовары» уступили своим «конкурентам» по результатам личных встреч.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Показатели клубов на своем поле в сезоне-2023/24
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Шахтер
|
15
|
12
|
1
|
2
|
31-12
|
37
|
2.
|
Динамо
|
15
|
12
|
1
|
2
|
36-9
|
37
|
3.
|
Кривбасс
|
15
|
9
|
3
|
3
|
25-14
|
30
|
4
|
Полесье
|
15
|
8
|
3
|
4
|
20-15
|
27
|
5
|
Днепр-1
|
15
|
6
|
5
|
4
|
20-15
|
23
|
6
|
Рух
|
15
|
5
|
8
|
2
|
20-14
|
23
|
7
|
Черноморец
|
15
|
7
|
1
|
7
|
21-20
|
22
|
8
|
Александрия
|
15
|
5
|
4
|
6
|
12-20
|
19
|
9
|
Верес
|
15
|
4
|
7
|
4
|
24-24
|
19
|
10
|
ЛНЗ
|
15
|
5
|
3
|
7
|
15-21
|
18
|
11
|
Металлист 1925
|
15
|
4
|
5
|
6
|
20-28
|
17
|
12.
|
Заря
|
15
|
4
|
4
|
7
|
10-16
|
16
|
13.
|
Колос
|
15
|
3
|
6
|
6
|
9-14
|
15
|
14.
|
Минай
|
15
|
3
|
6
|
6
|
16-22
|
15
|
15.
|
Ворскла
|
15
|
4
|
3
|
8
|
18-29
|
15
|
16
|
Оболонь
|
15
|
3
|
6
|
6
|
9-18
|
15
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