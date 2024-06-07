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Украина. Премьер лига
07 июня 2024, 13:05 | Обновлено 07 июня 2024, 13:27
52
0

В сезоне-2023/24 лучше всех выступил на своем поле Шахтер

Горняки обошли «Динамо» по результатам личных встреч

07 июня 2024, 13:05 | Обновлено 07 июня 2024, 13:27
52
0
В сезоне-2023/24 лучше всех выступил на своем поле Шахтер

Третий год подряд лучших показателей на своем поле в рекордный 16-й раз в истории добился «Шахтер». В родных стенах горняки одержали 12 побед при одной ничьей (0:0 с «Полесьем») и двух поражениях (1:2 с «Ворсклой» и 1:3 с «Днепром-1»), заработав 37 очков (82,2%). Столько же баллов набрало дома и «Динамо», 15 раз ранее побеждавшее в этой номинации. Но по результатам личных встреч пальма первенства досталась именно оранжево-черным. Замкнул тройку лучших хозяев «Кривбасс» – 30.

Дома более 50 процентов очков, помимо этих трех команд, набрали также «Полесье», «Днепр-1» и «Рух». Хуже всех в родных стенах выступили «Колос», «Минай», «Ворскла» и «Оболонь», добывшие по 15 баллов. При этом «пивовары» уступили своим «конкурентам» по результатам личных встреч.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов на своем поле в сезоне-2023/24

И

В

Н

П

М

О

1.

Шахтер

15

12

1

2

31-12

37

2.

Динамо

15

12

1

2

36-9

37

3.

Кривбасс

15

9

3

3

25-14

30

4

Полесье

15

8

3

4

20-15

27

5

Днепр-1

15

6

5

4

20-15

23

6

Рух

15

5

8

2

20-14

23

7

Черноморец

15

7

1

7

21-20

22

8

Александрия

15

5

4

6

12-20

19

9

Верес

15

4

7

4

24-24

19

10

ЛНЗ

15

5

3

7

15-21

18

11

Металлист 1925

15

4

5

6

20-28

17

12.

Заря

15

4

4

7

10-16

16

13.

Колос

15

3

6

6

9-14

15

14.

Минай

15

3

6

6

16-22

15

15.

Ворскла

15

4

3

8

18-29

15

16

Оболонь

15

3

6

6

9-18

15
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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