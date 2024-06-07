В сезоне-2023/24 лучше всех выступил на своем поле Шахтер

Третий год подряд лучших показателей на своем поле в рекордный 16-й раз в истории добился «Шахтер». В родных стенах горняки одержали 12 побед при одной ничьей (0:0 с «Полесьем») и двух поражениях (1:2 с «Ворсклой» и 1:3 с «Днепром-1»), заработав 37 очков (82,2%). Столько же баллов набрало дома и «Динамо», 15 раз ранее побеждавшее в этой номинации. Но по результатам личных встреч пальма первенства досталась именно оранжево-черным. Замкнул тройку лучших хозяев «Кривбасс» – 30.

Дома более 50 процентов очков, помимо этих трех команд, набрали также «Полесье», «Днепр-1» и «Рух». Хуже всех в родных стенах выступили «Колос», «Минай», «Ворскла» и «Оболонь», добывшие по 15 баллов. При этом «пивовары» уступили своим «конкурентам» по результатам личных встреч.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов на своем поле в сезоне-2023/24