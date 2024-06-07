Олег ДУЛУБ: «Был звонок от руководства ЛНЗ»

У главного тренера ЛНЗ Олега Дулуба контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года.

Белорусский специалист эксклюзивно для Sport.ua рассказал, предлагали ли ему пролонгировать соглашение:

– Сейчас я в отпуске, нахожусь в Варшаве, где проживает мой сын. Несколько дней назад мне позвонили из клуба, интересовались планами. Я ответил, теперь вот в ожидании дальнейших шагов руководства ФК. Конкретика нужна не только мне, но и футболистам, которым уже вскоре надо начинать подготовку к новому сезону.

Напомним, что Олег Дулуб возглавил черкасчан после стартовых туров прошлого сезона, когда они отставали. Под его руководством футболисты ЛНЗ преодолели кризис, финишировав седьмыми в чемпионате УПЛ.

Ранее мы сообщали, что украинский футбольный специалист Владислав Лупашко может стать главным тренером черкасского ЛНЗ.