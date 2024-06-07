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Украина. Премьер лига
07 июня 2024, 13:14 | Обновлено 07 июня 2024, 13:24
666
1

Олег ДУЛУБ: «Был звонок от руководства ЛНЗ»

У главного тренера ЛНЗ заканчивается контракт с черкасчанами

07 июня 2024, 13:14 | Обновлено 07 июня 2024, 13:24
666
1
Олег ДУЛУБ: «Был звонок от руководства ЛНЗ»
ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

У главного тренера ЛНЗ Олега Дулуба контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года.

Белорусский специалист эксклюзивно для Sport.ua рассказал, предлагали ли ему пролонгировать соглашение:

– Сейчас я в отпуске, нахожусь в Варшаве, где проживает мой сын. Несколько дней назад мне позвонили из клуба, интересовались планами. Я ответил, теперь вот в ожидании дальнейших шагов руководства ФК. Конкретика нужна не только мне, но и футболистам, которым уже вскоре надо начинать подготовку к новому сезону.

Напомним, что Олег Дулуб возглавил черкасчан после стартовых туров прошлого сезона, когда они отставали. Под его руководством футболисты ЛНЗ преодолели кризис, финишировав седьмыми в чемпионате УПЛ.

Ранее мы сообщали, что украинский футбольный специалист Владислав Лупашко может стать главным тренером черкасского ЛНЗ.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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