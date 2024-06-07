Наибольшее количество очков на чужих полях в сезоне-2023/24 набрал Шахтер

После 4-летнего перерыва 13-й раз в истории наилучших показателей на чужих полях добился «Шахтер». Горняки, одержав 10 побед при 4-х ничьих (1:1 с «Вересом», 3:3 с «Кривбассом», 1:1 с «Рухом», 1:1 с «Днепром-1») и одном поражении (0:2 с «Полесьем»), набрали 34 очка (75,6%). Стоит отметить, что этот результат – наихудший среди лауреатов в данной номинации за последние 10 лет. На 2 пункта отстало от оранжево-черных «Динамо». А замкнул тройку призеров рейтинга «агрессивных гостей» «Днепр-1», который на выезде добыл на 6 очков больше, чем в родных стенах – 29.

Помимо днепрян, гостевую сессию провели лучше, чем домашнюю, еще 4 клуба – «Ворскла», «Колос», ЛНЗ и «Рух». Наихудший же показатель на чужих полях оказался у «Металлиста 1925» – всего 6 очков (13,3%), что собственно и предопределило вылет харьковчан из элитного дивизиона.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов на чужих полях в сезоне-2023/24