Наибольшее количество очков на чужих полях в сезоне-2023/24 набрал Шахтер
Пять клубов в гостях выступили лучше, чем дома
После 4-летнего перерыва 13-й раз в истории наилучших показателей на чужих полях добился «Шахтер». Горняки, одержав 10 побед при 4-х ничьих (1:1 с «Вересом», 3:3 с «Кривбассом», 1:1 с «Рухом», 1:1 с «Днепром-1») и одном поражении (0:2 с «Полесьем»), набрали 34 очка (75,6%). Стоит отметить, что этот результат – наихудший среди лауреатов в данной номинации за последние 10 лет. На 2 пункта отстало от оранжево-черных «Динамо». А замкнул тройку призеров рейтинга «агрессивных гостей» «Днепр-1», который на выезде добыл на 6 очков больше, чем в родных стенах – 29.
Помимо днепрян, гостевую сессию провели лучше, чем домашнюю, еще 4 клуба – «Ворскла», «Колос», ЛНЗ и «Рух». Наихудший же показатель на чужих полях оказался у «Металлиста 1925» – всего 6 очков (13,3%), что собственно и предопределило вылет харьковчан из элитного дивизиона.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Показатели клубов на чужих полях в сезоне-2023/24
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Шахтер
|
15
|
10
|
4
|
1
|
32-12
|
34
|
2
|
Динамо
|
15
|
10
|
2
|
3
|
36-19
|
32
|
3
|
Днепр-1
|
15
|
8
|
5
|
2
|
20-12
|
29
|
4
|
Кривбасс
|
15
|
8
|
3
|
4
|
26-16
|
27
|
5
|
Рух
|
15
|
7
|
5
|
3
|
24-17
|
26
|
6
|
Полесье
|
15
|
6
|
5
|
4
|
19-15
|
23
|
7
|
ЛНЗ
|
15
|
6
|
5
|
4
|
16-13
|
23
|
8
|
Ворскла
|
15
|
5
|
3
|
7
|
12-17
|
18
|
9
|
Колос
|
15
|
4
|
5
|
6
|
13-17
|
17
|
10.
|
Заря
|
15
|
3
|
7
|
5
|
19-21
|
16
|
11.
|
Александрия
|
15
|
3
|
6
|
6
|
18-18
|
15
|
12
|
Оболонь
|
15
|
2
|
5
|
8
|
9-23
|
11
|
13
|
Черноморец
|
15
|
3
|
1
|
11
|
17-27
|
10
|
14.
|
Минай
|
15
|
2
|
4
|
9
|
11-28
|
10
|
15
|
Верес
|
15
|
2
|
3
|
10
|
7-22
|
9
|
16
|
Металлист 1925
|
15
|
1
|
3
|
11
|
12-29
|
6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Второй из трех товарищеских поединков «сине-желтых» в рамках подготовки к Евро-2024
Александр Поворознюк спокойно отреагировал на шутку журналиста