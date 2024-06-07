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Украина. Премьер лига
07 июня 2024, 12:55 | Обновлено 07 июня 2024, 13:31
62
0

Наибольшее количество очков на чужих полях в сезоне-2023/24 набрал Шахтер

Пять клубов в гостях выступили лучше, чем дома

07 июня 2024, 12:55 | Обновлено 07 июня 2024, 13:31
62
0
Наибольшее количество очков на чужих полях в сезоне-2023/24 набрал Шахтер
ФК Шахтер

После 4-летнего перерыва 13-й раз в истории наилучших показателей на чужих полях добился «Шахтер». Горняки, одержав 10 побед при 4-х ничьих (1:1 с «Вересом», 3:3 с «Кривбассом», 1:1 с «Рухом», 1:1 с «Днепром-1») и одном поражении (0:2 с «Полесьем»), набрали 34 очка (75,6%). Стоит отметить, что этот результат – наихудший среди лауреатов в данной номинации за последние 10 лет. На 2 пункта отстало от оранжево-черных «Динамо». А замкнул тройку призеров рейтинга «агрессивных гостей» «Днепр-1», который на выезде добыл на 6 очков больше, чем в родных стенах – 29.

Помимо днепрян, гостевую сессию провели лучше, чем домашнюю, еще 4 клуба – «Ворскла», «Колос», ЛНЗ и «Рух». Наихудший же показатель на чужих полях оказался у «Металлиста 1925» – всего 6 очков (13,3%), что собственно и предопределило вылет харьковчан из элитного дивизиона.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов на чужих полях в сезоне-2023/24

И

В

Н

П

М

О

1

Шахтер

15

10

4

1

32-12

34

2

Динамо

15

10

2

3

36-19

32

3

Днепр-1

15

8

5

2

20-12

29

4

Кривбасс

15

8

3

4

26-16

27

5

Рух

15

7

5

3

24-17

26

6

Полесье

15

6

5

4

19-15

23

7

ЛНЗ

15

6

5

4

16-13

23

8

Ворскла

15

5

3

7

12-17

18

9

Колос

15

4

5

6

13-17

17

10.

Заря

15

3

7

5

19-21

16

11.

Александрия

15

3

6

6

18-18

15

12

Оболонь

15

2

5

8

9-23

11

13

Черноморец

15

3

1

11

17-27

10

14.

Минай

15

2

4

9

11-28

10

15

Верес

15

2

3

10

7-22

9

16

Металлист 1925

15

1

3

11

12-29

6

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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