Самой надежной в сезоне-2023/24 оказалась оборона Шахтера

Второй год подряд, а всего 13-й раз в истории, самой надежной оказалась оборона «Шахтера». Правда, пропустив 24 мяча (в среднем – 0,80 за игру), горняки показали один из наихудших результатов среди победителей в этой номинации. Чаще вынимали мяч из сетки только голкиперы самих дончан в сезоне-2019/20 – 26 раз.

Второй результат в обороне показал «Днепр-1», повторивший личный рекорд – 27 (в среднем – 0,90). При этом днепряне на пару с «Шахтером» меньше всех пропустили в гостях – 2 мячей. Третье место заняло «Динамо» – 28 (в среднем – 0,93), которое не имело равных в защите дома (9 голов) и в весенней части сезона (10). И только шестое – «Колос», имевший наилучший показатель в осенней части чемпионата – 10. Самой же «дырявой» оказалась оборона аутсайдера «Металлиста 1925», в чьи ворота мяч залетал 57 раз.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ