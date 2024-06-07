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Украина. Премьер лига
07 июня 2024, 12:37 | Обновлено 07 июня 2024, 13:36
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Самой результативной командой сезона-2023/24 стало Динамо

Киевлянам шестой раз за все годы покорился 70-голевой рубеж

07 июня 2024, 12:37 | Обновлено 07 июня 2024, 13:36
295
0
Самой результативной командой сезона-2023/24 стало Динамо
ФК Динамо. Владислав Ванат

После 3-летнего перерыва самой результативной командой чемпионата 16-й раз в истории стало «Динамо», повторившее достижение «Шахтера». Киевляне, которые 6-й раз за все годы покорили 70-голевой рубеж – 72 (в среднем – 2,40 за игру), чаще других поражали ворота соперников в осенней (33 мяча) и весенней частях сезона (37), дома (36) и в гостях (36). Лишь в трех матчах из 30 бело-синие оставались на «сухом пайке»: на своем поле – с «Зарей» (0:1) и «Шахтером» (0:1), а на выезде – с тем же «Шахтером» (0:1).

Второй результат в атаке показали горняки – 60 голов (в среднем – 2,00), которые, как и динамовцы не смогли взломать оборону соперников в трех встречах: с «Александрией» (0:0 в гостях) и дважды с «Полесьем» (0:0 дома и 0:2 в гостях). А третье место по результативности занял бронзовый призер чемпионата «Кривбасс» – 51 (в среднем – 1,70).

Самым же слабым оказалось нападение у «Оболони» – всего 18 голов (в среднем – 0,60). Меньше одного мяча за игру забивали также «Колос» – 22 (0,73), «Минай» – 27 (0,90), «Черноморец» – 28 (0,93) и «Заря» – 29 (0,97).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество мячей, забитых Динамо за сезон

Сезон

Тренер Динамо

Голы

Матчи

Ср. рез.

1994/95

Йожеф САБО,

87

34

2,56

Владимир ОНИЩЕНКО,

Николай ПАВЛОВ

1999/00

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

85

30

2,83

1998/99

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

75

30

2,50

2023/24

Мирча ЛУЧЕСКУ

72

30

2,40

Александр ШОВКОВСКИЙ

2008/09

Юрий СЕМИН

71

30

2,37

1997/98

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

70

30

2,33

1996/97

Йожеф САБО

69

30

2,30

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

2016/17

Сергей РЕБРОВ

69

30

2,30

2005/06

Леонид БУРЯК

69

31

2,23

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

2003/04

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

68

30

2,27

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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