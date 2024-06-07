Самой результативной командой сезона-2023/24 стало Динамо
Киевлянам шестой раз за все годы покорился 70-голевой рубеж
После 3-летнего перерыва самой результативной командой чемпионата 16-й раз в истории стало «Динамо», повторившее достижение «Шахтера». Киевляне, которые 6-й раз за все годы покорили 70-голевой рубеж – 72 (в среднем – 2,40 за игру), чаще других поражали ворота соперников в осенней (33 мяча) и весенней частях сезона (37), дома (36) и в гостях (36). Лишь в трех матчах из 30 бело-синие оставались на «сухом пайке»: на своем поле – с «Зарей» (0:1) и «Шахтером» (0:1), а на выезде – с тем же «Шахтером» (0:1).
Второй результат в атаке показали горняки – 60 голов (в среднем – 2,00), которые, как и динамовцы не смогли взломать оборону соперников в трех встречах: с «Александрией» (0:0 в гостях) и дважды с «Полесьем» (0:0 дома и 0:2 в гостях). А третье место по результативности занял бронзовый призер чемпионата «Кривбасс» – 51 (в среднем – 1,70).
Самым же слабым оказалось нападение у «Оболони» – всего 18 голов (в среднем – 0,60). Меньше одного мяча за игру забивали также «Колос» – 22 (0,73), «Минай» – 27 (0,90), «Черноморец» – 28 (0,93) и «Заря» – 29 (0,97).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наибольшее количество мячей, забитых Динамо за сезон
|
Сезон
|
Тренер Динамо
|
Голы
|
Матчи
|
Ср. рез.
|
1994/95
|
Йожеф САБО,
|
87
|
34
|
2,56
|
|
Владимир ОНИЩЕНКО,
|
|
|
|
|
Николай ПАВЛОВ
|
|
|
|
1999/00
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
85
|
30
|
2,83
|
1998/99
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
75
|
30
|
2,50
|
2023/24
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
72
|
30
|
2,40
|
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
|
|
|
2008/09
|
Юрий СЕМИН
|
71
|
30
|
2,37
|
1997/98
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
70
|
30
|
2,33
|
1996/97
|
Йожеф САБО
|
69
|
30
|
2,30
|
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
|
|
|
2016/17
|
Сергей РЕБРОВ
|
69
|
30
|
2,30
|
2005/06
|
Леонид БУРЯК
|
69
|
31
|
2,23
|
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
|
|
|
2003/04
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
68
|
30
|
2,27
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