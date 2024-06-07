Самой результативной командой сезона-2023/24 стало Динамо

После 3-летнего перерыва самой результативной командой чемпионата 16-й раз в истории стало «Динамо», повторившее достижение «Шахтера». Киевляне, которые 6-й раз за все годы покорили 70-голевой рубеж – 72 (в среднем – 2,40 за игру), чаще других поражали ворота соперников в осенней (33 мяча) и весенней частях сезона (37), дома (36) и в гостях (36). Лишь в трех матчах из 30 бело-синие оставались на «сухом пайке»: на своем поле – с «Зарей» (0:1) и «Шахтером» (0:1), а на выезде – с тем же «Шахтером» (0:1).

Второй результат в атаке показали горняки – 60 голов (в среднем – 2,00), которые, как и динамовцы не смогли взломать оборону соперников в трех встречах: с «Александрией» (0:0 в гостях) и дважды с «Полесьем» (0:0 дома и 0:2 в гостях). А третье место по результативности занял бронзовый призер чемпионата «Кривбасс» – 51 (в среднем – 1,70).

Самым же слабым оказалось нападение у «Оболони» – всего 18 голов (в среднем – 0,60). Меньше одного мяча за игру забивали также «Колос» – 22 (0,73), «Минай» – 27 (0,90), «Черноморец» – 28 (0,93) и «Заря» – 29 (0,97).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество мячей, забитых Динамо за сезон