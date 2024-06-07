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Украина. Премьер лига
07 июня 2024, 13:06 | Обновлено 07 июня 2024, 13:27
439
1

В Оболони прокомментировали слухи о переходе нападающего в Рух

Президент клуба Александр Слободян опроверг информацию журналистов

07 июня 2024, 13:06 | Обновлено 07 июня 2024, 13:27
439
1
В Оболони прокомментировали слухи о переходе нападающего в Рух
ФК Оболонь Киев. Игорь Краснопир

Президент киевской «Оболони» Александр Слободян прокомментировали слухи о переходе молодого нападающего Игоря Краснопира во львовский «Рух».

– Александр Иванович, телеграм-канал «ТаТоТаке» написал, что «Рух» приобрел Игоря Краснопира у «Оболони». Это правда?

– Точно что – та то таке. На данный момент эта информация не соответствует действительности. Я вам заявляю об этом официально. Никаких движений по трансферу Краснопира не было. В настоящее время Краснопир находится на контракте в «Оболони», его документы здесь. Сейчас он поехал на сбор с олимпийской сборной.

– То есть «Рух» на Вас не выходил по поводу трансфера Краснопира?

– На меня никто не выходил и такой информации у меня нет. Я сегодня встречался с президентом «Оболони» и он также мне ничего по этому поводу не сказал. Думаю, если бы было предложение, то он бы мне сказал.

– «Оболонь» готова к переговорам по трансферу Краснопира, если поступит хорошее предложение?

– Во-первых, мы должны спросить мнение самого футболиста. Во-вторых, решение будет принимать руководство. В «Оболони» футболисты - не рабы. Если кому-то некомфортно, он хочет или не хочет играть в другом месте, то будем разговаривать. Пока с Краснопиром на эту тему мы не общались.

– Было ли зимой предложение от «Руха» по поводу Краснопира?

– Зимой перед «Оболонью» стояла задача – остаться в УПЛ. Возможно, на высшем уровне разговоры какие-то и были, но наш президент категорично тогда заявил, что Краснопир остается в клубе.

– Ранее «Оболонь» некоторые футболисты покидали бесплатно, а здесь может быть трансфер за деньги. Вы готовы будете отпустить Краснопира?

– Это наш авторитет, поэтому воровать футболистов у нас никто не будет. У Краснопира еще год контракта с «Оболонью». Если поступит предложение, то руководство его рассмотрит и примет решение. Я не могу исключать общение между собой президентов клубов, но в настоящее время никто никаких движений по поводу трансфера Краснопира не делал. Поэтому мне было странно услышать эту информацию. Сейчас Краснопир – игрок «Оболони»!

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трансферы Оболонь Киев ТаТоТаке трансферы УПЛ Рух Львов Игорь Краснопир Александр Слободян
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Gargantua
так с кем интервью?
по тексту это кто то из функционеров а не сам Слободян.
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