Будет играть против Месси? Защитник сборной Украины заинтересовал клуб MLS
Александр Сваток может перейти из «Днепра-1» в «Остин»
«Остин» из Западной конференции MLS предметно интересуется защитником национальной сборной Украины и «Днепра-1» Александром Сватком, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, контакты между клубами происходили еще весной, но сейчас переговоры по трансферу 29-летнего футболиста находятся на продвинутой стадии.
В сезоне УПЛ 2023/24 Александр Сваток провел 24 матча, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Александром Сватко интересуются киевское «Динамо» и львовские «Карпаты».
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