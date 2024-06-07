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  4. Будет играть против Месси? Защитник сборной Украины заинтересовал клуб MLS
Украина. Премьер лига
07 июня 2024, 11:54 |
582
0

Будет играть против Месси? Защитник сборной Украины заинтересовал клуб MLS

Александр Сваток может перейти из «Днепра-1» в «Остин»

07 июня 2024, 11:54 |
582
0
Будет играть против Месси? Защитник сборной Украины заинтересовал клуб MLS
СК Днепр-1. Александр Сваток

«Остин» из Западной конференции MLS предметно интересуется защитником национальной сборной Украины и «Днепра-1» Александром Сватком, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, контакты между клубами происходили еще весной, но сейчас переговоры по трансферу 29-летнего футболиста находятся на продвинутой стадии.

В сезоне УПЛ 2023/24 Александр Сваток провел 24 матча, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Александром Сватко интересуются киевское «Динамо» и львовские «Карпаты».

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Александр Сваток Днепр-1 Major League Soccer (MLS) трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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