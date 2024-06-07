Будет играть против Месси? Защитник сборной Украины заинтересовал клуб MLS

«Остин» из Западной конференции MLS предметно интересуется защитником национальной сборной Украины и «Днепра-1» Александром Сватком, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, контакты между клубами происходили еще весной, но сейчас переговоры по трансферу 29-летнего футболиста находятся на продвинутой стадии.

В сезоне УПЛ 2023/24 Александр Сваток провел 24 матча, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Александром Сватко интересуются киевское «Динамо» и львовские «Карпаты».