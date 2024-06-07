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Чемпионат Европы
07 июня 2024, 11:04 | Обновлено 07 июня 2024, 12:00
1079
1

ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Польши

Кадра также определилась с комплектом на товарищеский матч

07 июня 2024, 11:04 | Обновлено 07 июня 2024, 12:00
1079
1
ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Польши
УАФ

В пятницу, 7 июня 2024 года, состоится товарищеский матч между национальными командами Польши и Украины. Игра пройдет в Варшаве и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Команды уже показали, в каких формах проведут этот спарринг. Сборная Украины выйдет на поле в синем комплекте, который является для команды выездным. «Кадра» использует домашний белый комплект.

Ранее главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на товарищеский матч против национальной команды Польши.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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_Per4ecter_
"Кадра", "карда"... Так важко визначитись? Що за гра в "анаграми"?
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