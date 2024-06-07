Чемпионат Европы07 июня 2024, 11:04 | Обновлено 07 июня 2024, 12:00
1079
1
ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Польши
Кадра также определилась с комплектом на товарищеский матч
07 июня 2024, 11:04 | Обновлено 07 июня 2024, 12:00
1079
1
В пятницу, 7 июня 2024 года, состоится товарищеский матч между национальными командами Польши и Украины. Игра пройдет в Варшаве и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Команды уже показали, в каких формах проведут этот спарринг. Сборная Украины выйдет на поле в синем комплекте, который является для команды выездным. «Кадра» использует домашний белый комплект.
Ранее главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на товарищеский матч против национальной команды Польши.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 06 июня 2024, 16:05 0
Александр победил Тайсона и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте
Футбол | 07 июня 2024, 10:22 1
В список попали все 26 сборников
Футбол | 06.06.2024, 14:35
Футбол | 07.06.2024, 06:59
Футбол | 07.06.2024, 06:34
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
"Кадра", "карда"... Так важко визначитись? Що за гра в "анаграми"?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.06.2024, 04:54 2
05.06.2024, 18:05 13
05.06.2024, 22:28 10
06.06.2024, 07:08
06.06.2024, 18:44 11
05.06.2024, 14:05 5
05.06.2024, 10:31 12
07.06.2024, 07:15 5