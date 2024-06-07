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Чемпионат Европы
07 июня 2024, 11:24 | Обновлено 07 июня 2024, 11:59
494
0

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Левандовски уже давно не тот»

Известный украинский тренер прошелся по персоналиям накануне товарищеского матча

07 июня 2024, 11:24 | Обновлено 07 июня 2024, 11:59
494
0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Левандовски уже давно не тот»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный прошелся по персоналиям накануне товарищеского матча между национальными командами Польши и Украины.

– Если говорить о классе сборных, то Германия, разумеется, более маститая, чем Украину. Польша же, как по мне, точно не превосходит Украину. Даже по именам. Да, у них есть Роберт Левандовски, но у нас есть Артем Довбик. Он уже утер нос поляку заочно в Ла Лиге, обойдя его в гонке бомбардиров.

– Левандовски уже давно не тот. Он уже с ярмарки футбольной. А наши все ребята растут и идут вперед в своем развитии. Однако, Польша точно не ниже классом от Украины, потому что у них сейчас сильнее внутренний чемпионат. Да, жаль, но сейчас Экстракляса лучше УПЛ. Польский футбол на подъеме, развивается. И у них, как и у нас, немало игроков, которые очень неплохо выступают в Европе.

Однако, представители сборной Украины, наши легионеры из Европы, куда более звездные. Тот же Довбик, Вы сами о нем упомянули, что Левандовски превзошел в Ла Лиге. А еще у нас есть Мудрик, который еще не раскрыл свой потенциал на полную. Не забываем и о Судакове, который будет стараться максимально хорошо себя зарекомендовать. И Михаил, и Георгий сейчас еще только формируются. Они еще не показали свой полный потенциал. Вот Роман Яремчук уже сформированный футболист, но у него что-то постоянно идет не так: то травмы, то эти переходы туда-сюда и он не играет стабильно нигде... Может, на Евро он наконец покажет, что действительно является бомбардиром.

Насчет Довбика, то он тоже еще не полностью показал все на что способен. Уверен, он, если не летом, то впоследствии все же перейдет в еще более серьезный клуб, чем «Жирона». Пойдет дальше, на повышение, будет возможность еще громче заявить о себе. У него все задатки к тому есть.

Как резюме – если брать по именам, то наша сборная индивидуально все же превосходит поляков.

– Стоит ли ожидать ротацию состава от Реброва?

– Да. Скорее всего. Например, вместо Трубина, скорее всего, выйдет Лунин с первых минут. Возможно со старта на острие атаки начнет действовать Довбик, а Яремчук заменит его после перерыва или во втором тайме. Может и нет, но Артем должен сыграть против Польши по-любому.

– Есть в обойме Реброва и Владислав Ванат. Лучший бомбардир УПЛ. Однако, что-то есть такое ощущение, он прочно засядет в запасе, учитывая наличие в составе Довбика и Яремчука.

– Ванат свое время игровое будет иметь. Может, и немного, но Ребров даст ему шанс проявить себя. Если и против Польши он и не выйдет на поле, то с Молдовой тренер должен выпустить Владислава. Если Ребров за две игры увидит все, что хочет увидеть от Довбика и Яремчука, хотя их потенциал, вроде, и так ясен, то Ванат точно сыграет тайм или даже больше в последней товарищеской игре, а может, и в Варшаве.

– Кроме Левандовски, в Польше еще есть классный вратарь Войцех Щенсны из «Ювентуса», полузащитник Петр Зелински из «Наполи», Никола Залевски из «Ромы».

– Имена громкие, но Зелински, если я не ошибаюсь, имел проблемы с игровой практикой в «Наполи». Конечно, Щенсны – классный вратарь, и Зелинский – отличный хавбек, один из лидеров «кадры» на уровне с Левандовски. Интересные есть футболисты в Польше и в середине поля: Бартош Слиш, тот же Залевски, Пшемыслав Франковски.

Матч Польша – Украина состоится 7 июня в 21:45 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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