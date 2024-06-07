Салаха и Ко не сломили. Траоре забил, но Буркина-Фасо это не помогло
Нападающий «Шахтера» отличился за сборную своей страны
6 июня состоялся матч квалификации ЧМ-2026 между сборные Египта и Буркина-Фасо, которые играют в группе А континентального отбора.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу египетской команды.
В составе победителей дублем отметился Трезеге из турецкого «Трабзонспора». За Буркина-Фасо гол забил нападающий донецкого «Шахетар» Лассина Траоре.
В таблице группы А лидирует Египет, у которого 9 очков из 9-ти. Далее идут Гвинея-Бисау (5 пунктов) и Буркина-Фасо со Сьерра-Леоне (по 4 очка). Победитель группы напрямую квалифицируется на ЧМ-2026.
Отбор на ЧМ-2026. Африка. Групп А
Египет – Буркина-Фасо – 2:1
Голы: Трезеге, 3, 7 – Траоре, 56.
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