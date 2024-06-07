Богдан БЛАВАЦКИЙ: «Поляки играют в атакующий футбол»

Украинский тренер Богдан Блавацкий последние 9 лет с незначительными перерывами возглавлял польские футбольные команды разных лиг.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua опытный специалист, который в свое время возглавлял элитные «Львов», «Прикарпатье» и еще несколько известных отечественных клубов, поделился своими ожиданиями от контрольного матча сборных Польши и Украины в Варшаве:

– Я хорошо знаком с главным тренером польской сборной Михалом Пробежом. Помнится, когда ему – руководителю молодежной сборной Польши, предложили возглавить «Кадру» вместо именитого португальца Сантуша, которого уволили за провал в отборе на Евро-2024, то хватало скептиков, которые не верили, что эта смена принесет весомые дивиденды. Но господин Михал решил рискнуть, отказавшись от услуг некоторых, складывалось впечатление, не заменимых ветеранов, которые уже не тянули. Не побоялся он отойти и от традиционной для «Кадры» тактической схемы 4-4-2, взяв на вооружение другие построения в зависимости от силы соперника. И в том, что поляки таки пробились на Евро в Германию большая заслуга именно Пробежа.

– На какой футбол он настраивает своих подопечных?

– Прежде всего, на заточенный на атаку. Поляки пытаются быстро преодолевать середину поля, у них агрессивные фланги. В наступательных операциях задействованы 6-7 игроков, которые пытаются создать численное большинство на определенных участках поля в поисках коротких путей к воротам соперника. Кстати, в зависимости от счета поляки могут менять схемы от 3-5-2 до 4-3-3.

– Чего Вы ожидаете от украинской сборной в Варшаве?

– Несколько дней назад в Нюрнберге подопечные Сергея Реброва продемонстрировали, что умеют качественно обороняться. Надеюсь, что завтра они покажут, что умеют и атаковать. Склоняюсь к тому, что соперничество будет идти на встречных курсах и гости постараются добиться желаемого в переходных фазах, когда благодаря четкому отбору можно будет воспользоваться свободными зонами на половине поля хозяев. Тем более, что стопперы «Кадры» – не безгрешны. Но это при условии, что и у гостей в атаке будет 6-7 исполнителей.

– Напоследок не хотите попробовать себя в роли оракула?

– Для поляков это будет первый из спаррингов перед финальной частью Евро, поэтому в сыгранности определенное преимущество будет у украинцев. С другой стороны, поляки очень настырны в родных стенах. Их будут гнать вперед заполненные болельщиками трибуны. Надеюсь, что с подстраховкой у наших все будет в порядке. Все же, соперникам не повезет сохранить ворота нетронутыми. Будет результативная ничья.

Ранее Андрей Ярмоленко дал оценку нулевой ничьей Украины с Германией.