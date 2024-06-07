Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Наши футболисты сейчас не будут выкладываться на 100%»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной Украины против национальной команды Польши.

– Виталий Владимирович, на фоне не слишком выразительной игры сборной Украины в Нюрнберге против Германии, какие у Вас ожидания от поединка в Варшаве?

– Знаете, я думаю, что нас ожидает нечто подобное игре против Германии в исполнении Украины и в матче с Польшей. Хотя, надеюсь, игра нашей команды будет более агрессивной. Что касается поляков, то и они должны быть более заряженными, чем немцы. Просто, вы же понимаете, Сергей Ребров в этих вот товарищеских матчах проверяет, анализирует игроков. Ему надо по возможности просмотреть всех, кого вызвал. И не на тренировках, а именно в игре.

Хотя, давайте будем откровенными, в контрольных играх ребята не будут идти на физический контакт, стелиться в подкатах. Кому надо получить травму в товарищеском матче и потом пропустить чемпионат Европы? Если уж отдавать здоровье, то нужно это делать за что-то. Не будут сейчас наши футболисты убиваться и выкладываться на сто процентов.

– После «сухой» ничьей с Германией, многие из экспертов и бывших игроков сборной, например Василий Кобин, упрекнули Сергея Реброва в том, что слишком уж оборонительную модель игры он выбрал. Типа, пять защитников и один нападающий, это слишком. Катеначчо какое-то. Разделяете такую точку зрения?

– Германия – очень серьезный соперник. Это одна из сильнейших сборных мира, а не только Европы, несмотря на то, что молодежи в ее нынешнем составе тоже хватает и произошла определенная смена поколений. Немцы четыре раза были чемпионами мира. Это очень организованная, дисциплинированная, вышколенная сборная. И то, что Украина не проиграла ей, уже неплохой результат. Хотя, стоит сказать, что и тренер Бундестим Юлиан Нагельсманн делал в игре против Украины определенные эксперименты с составом.

– Схема в три центрбека в сборной Украины имеет право на жизнь?

– Повторюсь, Ребров в матче с немцами и в игре против поляков будет искать варианты, экспериментировать с составом. Возможно, в матчах на Евро-2024 мы также увидим нашу сборную с пятью номинальными защитниками, но два или даже три из них будут ориентированы на атаку. Как по мне, может подключаться к атакам Александр Сваток или Николай Матвиенко. Или мы увидим активность на краях и челноками будут Александр Зинченко и Ефим Конопля. И я очень надеюсь, что к старту Евро должен вернуться и быть полностью готовым Виталий Миколенко.

– Тон критики Кобина был суровым. Справедливо по итогам первых 11 матчей Реброва?

– До начала Евро Сергей Ребров имеет право на любые эксперименты. И сейчас его критиковать... Ну, не знаю. Неправильно. Он определяется, пытается найти оптимальный состав, формирует командную игру, наигрывает взаимодействие. Сейчас он должен иметь полное доверие к тому или иному игроку, а уже потом, на Евро-2024, включить свою интуицию и действительно сформировать стартовую одиннадцатку.

– То есть не стоит требовать от украинцев победы и критиковать тренера за отсутствие результата. Я Вас правильно понимаю?

– Сейчас результат не на первом месте. Другое дело чемпионате Европы. Матч против Румынии на Евро-2024 будет во многом решающим, фундаментальным, хоть и первым на турнире. Надо выиграть, взять три очка, сказать – хух! Выдохнуть, немножко отдохнуть и готовиться к Словакии. Надо поймать нашим ребятам в первых двух матчах на ЧЕ уверенность, чтобы на игру против Бельгии выходить уже спокойными. Как получим в первых двух играх шесть очков, то с бельгийцами игра уже не будет иметь особого значения, разве что за потенциально первое место.

Матч Польша – Украина состоится 7 июня в 21:45 по киевскому времени.