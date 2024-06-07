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  4. «Виноват не он». Довбик не злится на Лунина в пропущенных голах от Серлота
Испания
07 июня 2024, 03:28 |
621
1

«Виноват не он». Довбик не злится на Лунина в пропущенных голах от Серлота

Форвард считает, что в том матче «напривозил» Милитао

07 июня 2024, 03:28 |
621
1
«Виноват не он». Довбик не злится на Лунина в пропущенных голах от Серлота
УАФ. Артем Довбик

Форвард «Жироны» и сборной Украины Артем Довбик оценил матч «Вильярреал» – «Реал» (4:4), в котором Андрей Лунин пропустил 4 гола от Александера Серлота. Покер норвежца позволил ему конкурировать с Артемом за трофей Пичичи до последнего.

– Что ты сказал Лунину, когда вы встретились в сборной?

– Я ему сказал: «Что произошло?». Если честно, то хорошо, что Лунин играл, потому что я посмотрел видео и он в двух моментах выручил очень сильно. Там был другой преступник – Милитао, – сказал Довбык.

Артем Довбик в чемпионате Испании забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром сезона 2023/2024. Серлот забил на 1 гол меньше.

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Артем Довбик Александер Серлот Андрей Лунин сборная Украины по футболу чемпионат Испании по футболу Эдер Милитао
Руслан Травкин Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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McLay
 У сильних командах воротарі майже пів матчу .уєм штанги оббивають. От Мілітао і ''довів'' чого вартий воротар без надійного захисту.
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