«Виноват не он». Довбик не злится на Лунина в пропущенных голах от Серлота

Форвард «Жироны» и сборной Украины Артем Довбик оценил матч «Вильярреал» – «Реал» (4:4), в котором Андрей Лунин пропустил 4 гола от Александера Серлота. Покер норвежца позволил ему конкурировать с Артемом за трофей Пичичи до последнего.

– Что ты сказал Лунину, когда вы встретились в сборной?

– Я ему сказал: «Что произошло?». Если честно, то хорошо, что Лунин играл, потому что я посмотрел видео и он в двух моментах выручил очень сильно. Там был другой преступник – Милитао, – сказал Довбык.

Артем Довбик в чемпионате Испании забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром сезона 2023/2024. Серлот забил на 1 гол меньше.