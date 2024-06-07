ДОВБИК: «Я хорошо cыграл против Барселоны. Между клубами были переговоры»
Украинец подтвердил, что «Барселона» интересовалась им
Форвард сборной Украины и испанской «Жироны» Артем Довбик признался, что представители «Барселоны» выходили на его нынешний клуб после успешных игр против «сине–гранатовых».
– Вел ли переговоры с Хави? С ним не было, но были переговоры.
– С людьми из «Барселоны»?
– Да. Я очень хорошо сыграл два матча с «Барселоной», и, я так понимаю, были какие-то разговоры между клубами.
- Как ты чувствуешь по стилю – тебе сейчас «Реал» или «Барселона»?
– Ну, «Барселона»… Это такие команды, что здесь не думаешь. У них есть такие исполнители, хоть и говорят, что «Барселона» уже не та, но исполнители очень высокого уровня – Гюндоган, Левандовски, молодой Ямал.
26-летний Довбик перешел в «Жирону» прошлым летом. В первом сезоне в чемпионате Испании он забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром Примеры.
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