ДОВБИК: «Я хорошо cыграл против Барселоны. Между клубами были переговоры»

Форвард сборной Украины и испанской «Жироны» Артем Довбик признался, что представители «Барселоны» выходили на его нынешний клуб после успешных игр против «сине–гранатовых».

– Вел ли переговоры с Хави? С ним не было, но были переговоры.

– С людьми из «Барселоны»?

– Да. Я очень хорошо сыграл два матча с «Барселоной», и, я так понимаю, были какие-то разговоры между клубами.

- Как ты чувствуешь по стилю – тебе сейчас «Реал» или «Барселона»?

– Ну, «Барселона»… Это такие команды, что здесь не думаешь. У них есть такие исполнители, хоть и говорят, что «Барселона» уже не та, но исполнители очень высокого уровня – Гюндоган, Левандовски, молодой Ямал.

26-летний Довбик перешел в «Жирону» прошлым летом. В первом сезоне в чемпионате Испании он забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром Примеры.