Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДОВБИК: «Я хорошо cыграл против Барселоны. Между клубами были переговоры»
Испания
07 июня 2024, 01:47 | Обновлено 07 июня 2024, 01:53
288
1

ДОВБИК: «Я хорошо cыграл против Барселоны. Между клубами были переговоры»

Украинец подтвердил, что «Барселона» интересовалась им

07 июня 2024, 01:47 | Обновлено 07 июня 2024, 01:53
288
1
ДОВБИК: «Я хорошо cыграл против Барселоны. Между клубами были переговоры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард сборной Украины и испанской «Жироны» Артем Довбик признался, что представители «Барселоны» выходили на его нынешний клуб после успешных игр против «сине–гранатовых».

– Вел ли переговоры с Хави? С ним не было, но были переговоры.

– С людьми из «Барселоны»?

– Да. Я очень хорошо сыграл два матча с «Барселоной», и, я так понимаю, были какие-то разговоры между клубами.

- Как ты чувствуешь по стилю – тебе сейчас «Реал» или «Барселона»?

– Ну, «Барселона»… Это такие команды, что здесь не думаешь. У них есть такие исполнители, хоть и говорят, что «Барселона» уже не та, но исполнители очень высокого уровня – Гюндоган, Левандовски, молодой Ямал.

26-летний Довбик перешел в «Жирону» прошлым летом. В первом сезоне в чемпионате Испании он забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром Примеры.

По теме:
ДОВБИК: «В Жироне думали, что украинцы – ленивые, где-то загулять, выпить»
Довбик признался, с клубами какой топ-лиги Европы ведет переговоры
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
Артем Довбик Жирона Барселона трансферы Ла Лиги
Руслан Травкин Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»
Бокс | 06 июня 2024, 18:44 6
УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»
УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»

Александр стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Польшей
Футбол | 06 июня 2024, 23:10 0
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Польшей
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Польшей

Спарринг пройдет вечером 7 июня на стадионе Народовы в Варшаве

Стало известно, за сколько Перес готов продать Лунина из Реала в Атлетико
Футбол | 06.06.2024, 07:06
Стало известно, за сколько Перес готов продать Лунина из Реала в Атлетико
Стало известно, за сколько Перес готов продать Лунина из Реала в Атлетико
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
Бокс | 06.06.2024, 06:31
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
Судаков продолжает дорожать. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Футбол | 06.06.2024, 18:15
Судаков продолжает дорожать. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Судаков продолжает дорожать. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TolsTIyELF
Было бы круто ему перейти в Барсу.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
06.06.2024, 16:05
Бокс
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
05.06.2024, 18:05 11
Футбол
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
06.06.2024, 05:45 1
Бокс
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
06.06.2024, 16:52 14
Бокс
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
06.06.2024, 19:26 16
Футбол
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
06.06.2024, 07:08
Футбол
Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко
Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко
05.06.2024, 10:31 12
Футбол
Александр УСИК: «Многие говорят, что Фьюри – клоун»
Александр УСИК: «Многие говорят, что Фьюри – клоун»
06.06.2024, 06:43
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем