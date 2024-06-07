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Португалия
07 июня 2024, 01:11 | Обновлено 07 июня 2024, 01:24
101
0

ОФИЦИАЛЬНО: Порту назначил нового главного тренера

Витор Бруну возглавил гранда португальского футбола

07 июня 2024, 01:11 | Обновлено 07 июня 2024, 01:24
101
0
ОФИЦИАЛЬНО: Порту назначил нового главного тренера
fcporto.pt. Витор Бруну

Топ-клуб Португалии «Порту» объявил о назначении Витора Бруну на должность главного тренера.

Стороны подписали контракт до конца сезона 2025/2026. Ранее 41-летний Бруну был ассистентом Сержиу Консейсау, который расторг соглашение с «Порту» в одностороннем порядке.

Витор пришел в клуб в 2017 году. За это время клуб выиграл 11 трофеев: по 3 раза чемпионат и Суперкубок Португалии, 1 Кубок португальской лиги и 4 Кубка страны.

Для 41-летнего Бруну это будет первый опыт работы главным тренером. До этого он был ассистентом в «Нанте», «Браге», «Витории Гимараеш», «Коимбре» и «Лэйшоеше».

Прошлый сезон для «драконов» вышел не очень удачным – в чемпионет они финишировали лишь третьими, а в Лиге чемпионов вылетели в 1/8 финала.

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Сержиу Консейсау Порту назначение тренера
Руслан Травкин
Руслан Травкин Источник
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