ОФИЦИАЛЬНО: Порту назначил нового главного тренера
Витор Бруну возглавил гранда португальского футбола
Топ-клуб Португалии «Порту» объявил о назначении Витора Бруну на должность главного тренера.
Стороны подписали контракт до конца сезона 2025/2026. Ранее 41-летний Бруну был ассистентом Сержиу Консейсау, который расторг соглашение с «Порту» в одностороннем порядке.
Витор пришел в клуб в 2017 году. За это время клуб выиграл 11 трофеев: по 3 раза чемпионат и Суперкубок Португалии, 1 Кубок португальской лиги и 4 Кубка страны.
Для 41-летнего Бруну это будет первый опыт работы главным тренером. До этого он был ассистентом в «Нанте», «Браге», «Витории Гимараеш», «Коимбре» и «Лэйшоеше».
Прошлый сезон для «драконов» вышел не очень удачным – в чемпионет они финишировали лишь третьими, а в Лиге чемпионов вылетели в 1/8 финала.
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