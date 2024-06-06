Сборная команда Украины 6 июня провела официальную тренировку на поле стадиона Народовы в Варшаве.

В тренировке приняли участие все 26 игроков, присутствовавших в лагере сборной. Команда совершила пробежку по газону арены, после чего выполнила комплекс подготовительных упражнений перед основной частью тренировки. В частности, были и интересные задачи от тренера по физподготовке Виталия Кулыбы – на ловкость и скорость реакции.

После этого прошли игровые серии, задача которых – подготовка к матчу и наработка тактических моделей игры. Главный тренер Сергей Ребров обещал на пресс-конференции ротацию состава по сравнению с матчем против Германии, поэтому тренерский штаб тестировал разные сочетания игроков в звеньях.

Выполняя работу, футболисты ознакомились с находящимся в хорошем состоянии полем столичной арены. Трава на вечерней тренировке была немного выше привычного уровня, потому что на ней тренировались обе сборные. Утром 7 июня работники арены подстригут газон, и он будет в идеальной кондиции для матча.

Спарринг между командами Польши и Украины пройдет 7 июня в 21:45 на стадионе Народовы в Варшаве.

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Польшей