ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Польшей
Спарринг пройдет вечером 7 июня на стадионе Народовы в Варшаве
Сборная команда Украины 6 июня провела официальную тренировку на поле стадиона Народовы в Варшаве.
В тренировке приняли участие все 26 игроков, присутствовавших в лагере сборной. Команда совершила пробежку по газону арены, после чего выполнила комплекс подготовительных упражнений перед основной частью тренировки. В частности, были и интересные задачи от тренера по физподготовке Виталия Кулыбы – на ловкость и скорость реакции.
После этого прошли игровые серии, задача которых – подготовка к матчу и наработка тактических моделей игры. Главный тренер Сергей Ребров обещал на пресс-конференции ротацию состава по сравнению с матчем против Германии, поэтому тренерский штаб тестировал разные сочетания игроков в звеньях.
Выполняя работу, футболисты ознакомились с находящимся в хорошем состоянии полем столичной арены. Трава на вечерней тренировке была немного выше привычного уровня, потому что на ней тренировались обе сборные. Утром 7 июня работники арены подстригут газон, и он будет в идеальной кондиции для матча.
Спарринг между командами Польши и Украины пройдет 7 июня в 21:45 на стадионе Народовы в Варшаве.
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Польшей
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