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06 июня 2024, 23:10 | Обновлено 06 июня 2024, 23:14
620
0

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Польшей

Спарринг пройдет вечером 7 июня на стадионе Народовы в Варшаве

06 июня 2024, 23:10 | Обновлено 06 июня 2024, 23:14
620
0
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Польшей
УАФ

Сборная команда Украины 6 июня провела официальную тренировку на поле стадиона Народовы в Варшаве.

В тренировке приняли участие все 26 игроков, присутствовавших в лагере сборной. Команда совершила пробежку по газону арены, после чего выполнила комплекс подготовительных упражнений перед основной частью тренировки. В частности, были и интересные задачи от тренера по физподготовке Виталия Кулыбы – на ловкость и скорость реакции.

После этого прошли игровые серии, задача которых – подготовка к матчу и наработка тактических моделей игры. Главный тренер Сергей Ребров обещал на пресс-конференции ротацию состава по сравнению с матчем против Германии, поэтому тренерский штаб тестировал разные сочетания игроков в звеньях.

Выполняя работу, футболисты ознакомились с находящимся в хорошем состоянии полем столичной арены. Трава на вечерней тренировке была немного выше привычного уровня, потому что на ней тренировались обе сборные. Утром 7 июня работники арены подстригут газон, и он будет в идеальной кондиции для матча.

Спарринг между командами Польши и Украины пройдет 7 июня в 21:45 на стадионе Народовы в Варшаве.

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Польшей

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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