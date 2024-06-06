Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стрим из лагеря сборной Украины. Довбик в прямом эфире. LIVE
Чемпионат Европы
06 июня 2024, 22:10 | Обновлено 06 июня 2024, 22:16
167
0

Стрим из лагеря сборной Украины. Довбик в прямом эфире. LIVE

Начало эфира Влады Седан и Роман Бебех запланировано на 6 июня в 22:00

06 июня 2024, 22:10 | Обновлено 06 июня 2024, 22:16
167
0
Стрим из лагеря сборной Украины. Довбик в прямом эфире. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Вечером 6 июня пройдет традиционная трансляция из лагеря сборной Украины по футболу.

Влада Седан и Роман Бебех в прямом эфире рассказывает главные новости о сборной, а также общаются с футболистами команды.

Начало стрима с Артемом Довбиком запланировано на 22:00 по киевскому времени.

7 июня сборная Украины в Варшаве, готовясь к Евро-2024, сыграет спарринг против команды Польши.

Стрим из лагеря сборной Украины. Довбик в прямом эфире. LIVE

По теме:
Мудрик прихрамывал накануне товарищеского матча с Польшей
ВИДЕО. Слова Реброва и Ярмоленко перед матчем Польша – Украина
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сейчас у нас самая сильная сборная за все времена»
сборная Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Польша - Украина Роман Бебех Евро-2024 смотреть онлайн Украинская ассоциация футбола Влада Зинченко (Седан) Артем Довбик
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пихаленок признался, почему решил перейти в Динамо и отказал Шахтеру
Футбол | 06 июня 2024, 22:00 4
Пихаленок признался, почему решил перейти в Динамо и отказал Шахтеру
Пихаленок признался, почему решил перейти в Динамо и отказал Шахтеру

Александр стал первым летним трансфером киевлян

Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Футбол | 06 июня 2024, 19:26 15
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира

«Манчестер Сити» заинтересовался вратарем сборной Украины

Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
Бокс | 06.06.2024, 05:45
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
Судаков продолжает дорожать. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Футбол | 06.06.2024, 18:15
Судаков продолжает дорожать. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Судаков продолжает дорожать. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
Бокс | 05.06.2024, 23:59
Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, за сколько Перес готов продать Лунина из Реала в Атлетико
Стало известно, за сколько Перес готов продать Лунина из Реала в Атлетико
06.06.2024, 07:06
Футбол
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
06.06.2024, 06:31
Бокс
Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
05.06.2024, 07:55 3
Футбол
Александр УСИК: «Многие говорят, что Фьюри – клоун»
Александр УСИК: «Многие говорят, что Фьюри – клоун»
06.06.2024, 06:43
Бокс
Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
05.06.2024, 21:55 5
Теннис
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
05.06.2024, 07:58 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером
05.06.2024, 21:20 4
Футбол
Источник: Ракицкий покинет Шахтер
Источник: Ракицкий покинет Шахтер
04.06.2024, 20:32 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем