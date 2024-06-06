Вечером 6 июня пройдет традиционная трансляция из лагеря сборной Украины по футболу.

Влада Седан и Роман Бебех в прямом эфире рассказывает главные новости о сборной, а также общаются с футболистами команды.

Начало стрима с Артемом Довбиком запланировано на 22:00 по киевскому времени.

7 июня сборная Украины в Варшаве, готовясь к Евро-2024, сыграет спарринг против команды Польши.

Стрим из лагеря сборной Украины. Довбик в прямом эфире. LIVE