Чемпионат Европы06 июня 2024, 22:10 | Обновлено 06 июня 2024, 22:16
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Стрим из лагеря сборной Украины. Довбик в прямом эфире. LIVE
Начало эфира Влады Седан и Роман Бебех запланировано на 6 июня в 22:00
06 июня 2024, 22:10 | Обновлено 06 июня 2024, 22:16
167
0
Вечером 6 июня пройдет традиционная трансляция из лагеря сборной Украины по футболу.
Влада Седан и Роман Бебех в прямом эфире рассказывает главные новости о сборной, а также общаются с футболистами команды.
Начало стрима с Артемом Довбиком запланировано на 22:00 по киевскому времени.
7 июня сборная Украины в Варшаве, готовясь к Евро-2024, сыграет спарринг против команды Польши.
Стрим из лагеря сборной Украины. Довбик в прямом эфире. LIVE
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